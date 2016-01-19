به گزارش خبرنگار مهر، یان ملادک عصر سه شنبه در نشستس مشترک با بازرگانان تبریز با تکیه بر موفقیت ایران و برداشته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران؛ لغو تحریمهای ایران را فرصتی برای همکاریهای گسترده با این کشور دانست و با بیان اینکه کارخانه ماشینسازی تبریز، یادگار چک اسلواکی است، گفت: حضور در تبریز برای ما مهم بوده و امیدواریم این یادگار برجای مانده زمینهای برای همکاریهای بهتر ما در آینده باشد.
وی نیز ضمن اشاره به سابقه همکاری، مبادلات تجاری ایران و چک اظهار داشت: رشد اقتصادی کشور چک میتواند کمکی برای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی ایران باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری چک بعد از آلمان، کم ترین بیکاری را در اروپا دارد و ما میتوانیم با وارد شدن به بازار ایران از کشورهای همسایه ایران نیز به عنوان بازار هدف استفاده کنیم، ابراز داشت: وارد شدن به بازار چک تنها محدود به بازار ۱۰ میلیونی این کشور نیست و جهموری چک می تواند دروازه ورودی این کشور به بازار ۵۰۰ میلیونی اروپا باشد.
وی در همین خصوص، اقتصاد اروپا را یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان دانست و با بیان این که تجارت خوب در سایه اعتماد و همکاری خوب بین شرکت ها و کشورها شکل می گیرد، ابراز داشت: در این راستا برای بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور، مالیات دوگانه حذف شده و در چهارماه اخیر امضا شده و تفاهمنامهای نیز در این زمینه منعقد شده و مراحل اجرایی شدن این تفاهم نامه به زودی آغاز میشود و من از طرف دولت چک به شما قول میدهم که ما میتوانیم بهترین شرایط همکاری را برای شما ایجاد کنیم.
وی در پایان ضمن اشاره به قراردادهای همکاری امضا شده در تهران، گفت: با نظر به برنامههای اقتصادی مشترک آینده دو کشور، این تفاهم نامه ها زمینه همکاری بین دو کشور را توسعه میدهند و امکان تسریع و دست یابی به موفقیتهای روزافزون آتی را فراهم می کنند.
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