جایگاه داری سوخت در استان قزوین اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یعقوبی در جمع خبرنگار رسانه های گروهی استان که عصر سه شنبه در محل انجمن صنفی جایگاههای اختصاصی عرضه سوخت بنزین، نفت گاز و CNG برگزار شد اظهارداشت: این انجمن از سال ۷۱ در استان راه اندازی شد و در حال حاضر ۸۰ عضو دارد.

یعقوبی بیان کرد: در استان قزوین ۸۰ جایگاه سوخت مایع و ۶۰ جایگاه CNG داریم که تعداد ۳۵ جایگاه گاز چند منظوره و ۲۵ جایگاه تک منظوره است و با همه مشکلات موجود تاکنون هیچ جایگاهی تعطیل نشده و از فعالیت باز نمانده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه سوخت استان قزوین یادآورشد: روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر انواع سوخت شامل بنزین، نفت گاز در جایگاهها توزیع می شود و به دلیل قرار گرفتن در محورهای مواصلاتی مهم کشور فعالیت شبانه روزی این جایگاهها بسیار مهم است.

وی بیان کرد: اگر جایگاهای سوخت گاز تعطیل می شوند فقط به خاطر اشکال فنی است و آنهم در بخش دولتی بیشتر اتفاق می افتد و جایگاههای اختصاصی با تعهد بالای صاحبان آنها و نظارت کامل هرگز تعطیل نشده و از کار بازنمی مانند.

یعقوبی گفت: با اجرای طرح پیمایش سوخت خودروهای سنگین باید مسئولان به گونه ای برنامه ریزی کنند تا بصورت شبانه روزی سوخت موردنیاز جایگاهها بویژه در مناطق دورافتاده و روستایی تامین شود تا خدمات مستمر ارائه شود.

وی اضافه کرد: در مجموع بیش از ۱۷ جایگاه CNG به دلیل مشکلات فنی تعطیل شده بود که در حال حاضر این تعداد به چهار جایگاه کاهش یافته و ۲۰ جایگاه نیز مشکلات حقوقی دارد که در حال رسیدگی است.

یعقوبی اظهارداشت: در استان قزوین یک هزار نازل سوخت داریم که در سال گذشته برای استاندارد سازی خدمات تعداد ۲۰۰ نازل تعویض شد و ضمن بازدید دوره ای و مستمر که توسط اداره استاندارد صورت می گیرد نحوه خدمت رسانی توسط جایگاهها بدقت کنترل می شود تاخدمات باکیفیت به مردم ارائه شود.

جایگاه داری مقرون به صرفه نیست/ کارمزدها منطقی شود

وی با بیان برخی مشکلات جایگاه داران تصریح کرد: در هر ۱۰ هزار لیتر مقدار ۴۵ لیتر حق تبخیر لحاظ می شود در حالی که در واقعیت این میزان بسیار بیشتر است و این موضوع هزینه های صاحبان جایگاه را افزایش داده است.

یعقوبی گفت: انتظار داریم نگاه کارشناسی به این موضوع دقیق تر و واقعی شود تا از ضرر و زیان فعالان این عرصه جلوگیری شود.

وی افزود: کارمزدها نیز منطقی نیست و امروز دیگر جایگاه داری هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد بویژه جایگاههایی که در مناطق دورافتاده استان مانند الموت و رازمیان و معلم کلایه قرار دارند در حال ورشکستگی هستند و قادر به ادامه کار نیستند که باید دولت فکری به حال آنها کند.

یعقوبی تصریح کرد: باید کارمزدها منطقی و به صورت حق العمل کاری محاسبه شود تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم و در این راستا کارمزد پلکانی هم می تواند مورد توجه مسئولان کشوری قرار گیرد تا از این شرایط بحرانی خارج شویم.

وی اضافه کرد: از زمانی که قیمت سوخت ۴۰۰ تومان بوده تا به امروز که قیمت به ۱۰۰۰ تومان رسیده سود ناخالص دو درصد است که این موضوع جوابگوی نیازها نیست و این حرفه را با چالش جدی روبرو کرده است.

یعقوبی اظهارداشت: سود جایگاهها باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد تا کار توجیه داشته باشد و امروز بسیاری از جایگاه داران درصدد فروش جایگاه و تغییر شغل هستند که با اصرار انجمن و تعهد به مردم فعلا ادامه کار داده اند لذا انتظار داریم مسئولان کشوری در این زمینه تدبیر کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه سوخت استان قزوین بیان کرد: البته مشکلات ما در دست مسئولان کشوری است و در استان خوشبختانه همکاری و تعامل همه مسئولان ذیربط بویژه شرکت پخش فرآورده های نفتی با درک عمیق مشکلات جایگاه داران بسیار خوب است اما از سوی مسئولان کشوری انتظار مساعدت داریم.

وی روند توزیع سوخت در استان را مناسب دانست و اظهارداشت: اگر ناوگان سوخت رسانی استان تجهیز و نوسازی شود خدمات بهتری با سرعت بیشتر ارائه می شود اما در مجموع در توزیع فرآورده مشکل خاصی نداریم.

یعقوبی در خصوص ضرورت فرهنگ سازی از سوی رسانه های گروهی برای ایمن سازی دریافت خدمات از جایگاهها گفت: در جایگاههای سوخت بویژه CNG باید نکاتی رعایت شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود که از رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما، خبرگزاری و مطبوعات محلی انتظار داریم در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد:در هنگام سوخت گیری حتما باید سرنشینان خودرو پیاده شوند، درب صندوق عقب خودرو باز شده و از دست زدن رانندگان به نازل ها خودداری شود تا حادثه ای رخ ندهد.

یعقوبی گفت:روشن بودن تلفن همراه و صحبت کردن با آن و کشیدن سیگار درجایگاهها نیز از مسائلی است که می تواند موجب بروز مشکل شود لذا انتظار داریم همه رانندگان و کسانی که برای سوخت گیری به جایگاهها مراجعه می کنند نسبت به رعایت نگات ایمنی دقت کنند.

توزیع گاز LPG توسط وانتها خطرناک است

وی با انتقاد از نبود نظارت بر کار توزیع کنندگان غیر مجاز گاز LPG در استان گفت: متاسفانه توزیع این گاز توسط وانت بارها به صورت غیرمجاز صورت می گیرد که بسیار خطرناک است و می تواند به حوادث ناگواری منجر شود.

یعقوبی تصریح کرد: توزیع غیر استاندارد گاز LPG بدون ضابطه صورت می گیرد و نظارت بر آن هیچ متولی ندارد که امیدواریم مسئول این کار مشخص شود و از توزیع خطرناک این گاز که میتواند خسارات جبران ناشندنی ببار آورد جلوگیری کنند.

وی در خصوص توزیع سوخت یورو ۴ در استان هم اظهارداشت: هیچگونه بنزین یورو ۴ در استان قزوین توزیع نشده و تنها یک تانکر به صورت تصادفی با سوخت یورو ۴ در قزوین در یک نوبت تخلیه بار داشت که پس از آن هیچ اقدامی در اینم زمینه صورت نگرفته است.

مجوز تغییر کاربری جایگاهها برای کمک به اقتصاد صاحبان ضروری است

یعقوبی ضمن بیان برخی مشکلات اقتصادی جایگاه داران هم بیان کرد: به دلیل مقرون به صرفه نبودن کار برخی از مالکان تقاضای تغییر کاربری دارند تا بتوانند در بخشی از فضای جایگاه با راه اندازی مغازه یا واحد تجاری بخشی از هزینه های خود را تامین کنند که تاکنون با این درخواست مخالفت شده است.

وی در خصوص واگذاری جایگاههای CNG دولتی که در اختیار شهرداریهاست اظهارداشت: گاهی اوقات مدیریت این جایگاهها به کسانی سپرده می شود که تخصص لازم را ندارند لذا در ادامه کار مشکل ساز می شود که انتظار داریم در صورت واگذاری با انجمن صنفی جایگاه داران هماهنگی لازم را انجام دهند تا واگذاری به اهل فن و توانمند سپرده شود.

یعقوبی با اشاره به مشکل پرداخت هزینه سوخت با کارت خوانها هم گفت: چون جایگاه داران باید هزینه سوخت را نقدی پرداخت کنند نیازمند دریافت هزینه به صورت نقدی هستند که با اجرای طرح پرداخت با کارت خوان در روزهای تعطیل وجه نقد به حساب جایگاه داران واریز نمی شود که مشکل نقدینگی را دوچندان کرده است.

وی بیان کرد: از بانکهایی که بتوانند با واریز هزینه نقدی در روزهای تعطیل در این زمینه مشارکت کنند دعوت به همکاری می کنیم تا این مشکل نیز برطرف شود.