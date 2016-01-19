ارائه وام نوسازی به تاکسیرانان برابر نرخ وام خرید خودرو دولت

به گزارش خبرنگارمهر، سیدجعفر تشکری هاشمی در حاشیه جلسه مردمی ۱۸۸۸ مدیران حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: بالغ بر ۵۰ تماس تلفنی وحضوری از سوی شهروندان صورت گرفت که توسعه حمل ونقل عمومی، احداث خطوط اتوبوسرانی به ویژه درغرب تهران و کاهش سرفاصله حرکت اتوبوس ها در خطوط کم مسافر بیشترین مطالبه شهروندان از شهرداری بود.

به گفته معاون شهردار تهران دراین جلسه وعده دادیم خط ویژه اتوبوس درامتداد بزرگراه شهید حکیم در تکمیل ادامه مسیر خط ۵ بی. ار. تی احداث شود.

وی با اشاره به شکایت شهروندان نیز گفت: نحوه پارک اتوبوس ها در شب و رسیدگی به وضعیت تاکسیرانی نیز از سوی شهروندان و تاکسیرانان ارایه شد.

تشکری هاشمی در ادامه با تاکید بر اینکه روز هوای پاک امسال هم باوضعیت نامناسب آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و محدودیت های تردد مواجه شد، گفت: این مهم زنگ خطری است که باید به عنوان هشدار جدی از سوی دستگاه ها تلقی شود و با اهتمام بیشتر هر یک به دنبال وظایفمان برنامه ریزی کنیم.

وی با تاکید بر ورود سازمان بازرسی کشور در رسیدگی به عملکرد دستگاه ها برای مقابله با آلودگی هوا گفت: وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و شهرداری تهران هر یک بخشی از برنامه های کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند. به طوری که مهمترین و اصلی ترین کاری که در شهرداری تهران به منظور کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است توسعه مترو است. چرا که مترو در زیرزمین و بدون تولید هیچ آلاینده ای کمترین آسیب را برای محیط زیست داشته و آلایندگی آن معادل صفر است.

تشکری هاشمی با اشاره به اینکه طی سال جاری هزارو ۶۴۵ میلیارد تومان هزینه کرد شهرداری تهران در توسعه مترو بوده است، گفت: این رقم به غیر از املاکی است که تملک شده اند و انتظارداریم سایر دستگاه ها نیز برای کاهش آلودگی هوا انجام وظیفه کنند.

وی توسعه دوچرخه سواری، استفاده از اتوبوس برقی، ورود اتوبوس های هیبریدی، بازسازی اتوبوس های فرسوده، توسعه پیاده راه ها و ورود موتورسیلکت های برقی را مهمترین اقدامات شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: ورود موتورسیلکت های برقی در شهرداری تهران آغاز شده و بودجه خوبی در این خصوص نیز اختصاص یافته تا شهرداری تهران در قالب یارانه به خریداران پرداخت کند.

معاون شهردار با بیان اینکه شهرداری تهران متعهد است زیرساخت های موتورسیکلت برقی را در شهر فراهم کند، گفت: با ورود اولین دستگاه های موتورسیلکت برقی به چرخه حمل ونقل در مراکز عمده مانند بازار تهران و شرق تهران امکان برق برای شارژ این موتورسیکلت ها فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه ای که به شورای شهر ارایه شده تعرفه عوارض موتورسیکلت های برقی صفر در نظرگرفته شده گفت: همچنین مقرر شده پارکینگ های اختصاصی برای آنها احداث شود. در عین حال که در شورای عاالی ترافیک تهران مطرح کرده ایم در بخش های مرکزی شهر تردد موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شود.

تشکری هاشمی تاکید کرد: جلساتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته تا با حمایت آنها در دوره ۹۵ فاینانس خط ۳، ۶، ۷ و خط فرودگاه امام (ره) به سرانجام برسد.

معاون شهردار تهران درپاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال 95 دولت گفت : هنوز لایحه بودجه را بررسی نکردم و اطلاع دقیقی در خصوص سهم شهرداری از بودجه سال آینده ندارم .