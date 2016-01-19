پیشنهاد تاسیس بانک مشترک ایران-اسلواکی/ ایجاد حساب مشترک بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در دیدار با «کاژیمیر» معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلواکی، رتبه اعتباری ایران قبل از تحریم را براساس ارزیابی آژانس رتبه بندی جهانی (فیچ) B+ عنوان کرد و افزود: رتبه اعتباری ایران قبل از تحریم براساس ارزیابی «برن یونیون» چهار بوده که با تصمیمگیری جدیدی که اتخاذ خواهد شد، قطعا رتبه اعتباری ایران حداقل به شرایط پیش از تحریم باز میگردد.
وی پیشنهاد کرد: یک هیات بانکی ایجاد شود تا بتواند زمینه ایجاد روابط بانکی و کارگزاری دو کشور را طراحی کند. سیف با اشاره به اینکه بانکهای اسلواکی میتوانند در ایران فعالیت داشته باشند گفت: ایجاد دفتر نمایندگی، تاسیس شعبه و مشارکت ۴۰ درصدی در سهام بانکهای ایرانی میتواند از جمله فعالیتهای بانکهای اسلواکی در ایران باشد.
رئیس کل بانک مرکزی از ابراز تمایل بانکهای ایرانی برای تاسیس بانک مشترک بین دو کشور خبر داد و افزود: اکثریت بانکهای ایرانی از تحریم خارج شدهاند و فقط دو سه بانک در شرایط تحریم هستند که امیدواریم مشکلات آنها نیز بزودی مرتفع شود.
سیف، نخستین اقدام برای شروع فعالیت اقتصادی، بازرگانی و تجاری دو کشور را ایجاد روابط کارگزاری مناسب دانست و گفت: در صورت تمایل بانک مرکزی اسلواکی، علاوه بر حساب مشترک بانکهای مرکزی دو کشور، میتوان ارتباط کارگزاری و انجام عملیات خزانه داری را به مرحله اجرا درآورد.
«کاژیمیر» وزیر دارایی اسلواکی هم ضمن استقبال از این پیشنهاد، وعده داد که این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی کشور خود مطرح کند تا برای ایجاد هیات بانکی دو کشور، برنامه ریزی شود. وزیر دارایی اسلواکی نیز امضای تفاهمنامه اگزیم بانک این کشور با صندوق ضمانت صادرات ایران را اقدامی مثبت در راستای افزایش حجم مبادلات اقتصادی دو کشور عنوان کرد.
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