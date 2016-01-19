نقش مردم در دهه فجر باید پر رنگ باشد/رسانه ها عامل شور آفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر خراسان رضوی که ظهر سه شنبه با حضور مدیران مسئول اصحاب رسانه و اعضای این ستاد در محل صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد ضمن بررسی راهکار های لازم به منظور کیفیت بخشی برنامه های دهه فجر بر نقش آفرینی بیشتر مردم تاکید شد.

قائم مقام صدا و سیمای خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه حق شهرستان ها و مردم مناطق دور افتاده به درستی ادا نشده است بیان کرد: بسیاری از مردم شهرستان ها در مبارزه با طاغوت و جریان های های انقلابی پیشتاز و پیشقدم بودند و لذا نباید این نقش تاثیر گذار در برنامه های تولید شده در دهه فجر فراموش شود.

علیرضا آینه دار با اشاره به اینکه رسانه ها عامل ایجاد شور و نشاط در جامعه هستند اظهار کرد: دهه فجر و انقلاب متعلق به همه مردم است و لذا در شرایط حساس کنونی و همزمان با برگزاری انتخابات سرنوشت ساز نباید اختلاف سلیقه های شخصی به این حرکت خدشه ای وارد کند.

وی با بیان اینکه همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی نقش تاثیر گذاری در برپایی جشن ۲۲ بهمن و راهپیمایی باشکوه مردم دارد افزود: سال گذشته با وجود برخورداری استان از امکاناتی هم چون بالگرد اما این امکان برای تصویر برداری در اختیار رسانه ها قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه اغلب برنامه های تولیدی در بهمن ماه سال جاری با رویکرد دهه فجر است ادامه داد: تهیه مستند های رادیویی با عنوان انقلاب،کوچه خاطرات، بهار آزادی و تولیدات تلویزیونی با عنوان ویژه برنامه پلاک ۵۷، برنامه زنده شبانگاهی و صبحگاهی و سایر مستند ها از جمله عصر امام خمینی(ره) و مردان روح الله از جمله عناوین برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت این ایام مبارک است.

گفتنی است در این نشست علاوه بر واکاوی نیاز ها و راهکارهای کیفیت بخشی به منظور هر چه باشکوه برگزار کردن مراسم ۲۲ بهمن نسبت به تهیه ملزومات برای پوشش خبری مناسب و حضور خبرنگاران در این مراسم تاکید شد.