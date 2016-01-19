به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بعد از ظهر سهشنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت والیبال استان اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی به منظور توسعه ورزش در استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد اجرای طرحهای خوبی هستیم.
احمد بهروزیانفرد با اشاره به اینکه توسعه زیرساختهای ورزشی استان بوشهر به عنوان یکی از برنامههای مهم در دستور کار است، خاطرنشان کرد: با برنامهریزی و پیگیری استاندار بوشهر، زمینهای والیبال در شهرها و روستاهای استان بوشهر احداث میشود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰ مدرسه رسمی والیبال در استان بوشهر فعال است، ادامه داد: پنج هزار والیبالیست در استان بوشهر سازماندهی شده است که سههزار نفر آقایان هستند.
در انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر یک نفر به نام غلامرضا گنجی برای ریاست این هیئت ثبتنام کرد که با کسب ۱۸ رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت والیبال استان بوشهر انتخاب شد.
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