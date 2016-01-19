به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین بعدازظهر امروز سرخپوشان از ساعت ۱۵ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی آغاز شد. در این تمرین کلیه اعضای کادر فنی و تیم غیر از میلاد کمندانی، وحید حیدریه و علی محسنزاده که تیم ملی المپیک را همراهی میکنند، حضور داشتند.
امید عالیشاه که در بازی دیروز، برانکو ایوانکوویچ به وی استراحت داده بود، امروز با سرخپوشان تمرین کرد ولی کمال کامیابینیا تمرین اختصاصی داشت و دور زمین دوید.
تمرین پرسپولیس با گرم کردن زیر نظر مارکو آغاز شد و حرکات کششی و کار با توپ در برنامه بود. پس از آن، فوتبال هدفمند در سه گروه ابتدا به شکل تک ضرب و سپس به صورت دو ضرب در دستور کار قرار گرفت. در این میان کری خواندنهای قنبرپور، باقری و ایگور هم بازیکنان را سر ذوق میآورد.
در جریان این تمرینات، مارکو برنامهها و کارهای سرعتی را در چند مرحله برای بازیکنان به اجرا گذاشت. پس از این بخش، تمرینات تاکتیکی و بازی فوتبال در دستور کار سرخپوشان قرار گرفت.
نظر شما