  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۱۱

رئیس فدراسیون والیبال خبر داد:

تیم ملی والیبال ایران به مصاف لهستان، فرانسه و آلمان می‌رود

تیم ملی والیبال ایران به مصاف لهستان، فرانسه و آلمان می‌رود

بوشهر - رئیس فدراسیون والیبال گفت: مسابقه دوستانه تیم ملی والیبال ایران با لهستان، فرانسه و آلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داور زنی عصر سه‌شنبه در حاشیه انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تیم ملی، اظهار داشت: اردوهای خوبی برنامه‌ریزی شده است و مسابقاتی را در قالب اردوهای تدارکاتی خواهیم داشت.

وی با اشاره به پایان مسابقات لیگ برتر والیبال و مسابقات پلی‌آف تا ۲۵ اسفندماه، اضافه کرد: اولین اردوی تیم ملی والیبال از ششم فروردین‌ماه سال آینده آغاز می‌شود.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه مسابقات انتخابی المپیک در کشور ژاپن برگزار می‌شود، افزود: در مسیر کشور ژاپن یک اردو را در کشور کره‌جنوبی خواهیم داشت و با تیم ملی این کشور مسابقه خواهیم داد.

وی با ابراز امیدواری برای کسب سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال ایران، خاطرنشان کرد: در کشور آلمان نیز اردوی تدارکاتی خواهیم داشت و با کشورهای لهستان، فرانسه و آلمان مسابقات تدارکاتی را برگزار می‌کنیم.

داورزنی ادامه داد: تیم ملی والیبال ایران تا پیش از مسابقات انتخابی المپیک، شش دیدار تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با آمادگی کاملی در مسابقات انتخابی حضور یافته و به المپیک صعود کنیم.

وی در ادامه به اشاره به وضعیت والیبال در استان بوشهر، گفت: ظرفیت‌های بالایی برای والیبال ساحلی در این استان وجود دارد و برای توسعه زیرساخت‌های والیبال ساحلی برنامه داریم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به حمایت فدارسیون از هیئت‌های استانی، بیان کرد: در صورتی که در هر استان خانه والیبال راه‌اندازی شود، دستگاه پرتاپ توپ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3029102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها