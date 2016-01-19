به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داور زنی عصر سهشنبه در حاشیه انتخابات هیئت والیبال استان بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای تیم ملی، اظهار داشت: اردوهای خوبی برنامهریزی شده است و مسابقاتی را در قالب اردوهای تدارکاتی خواهیم داشت.
وی با اشاره به پایان مسابقات لیگ برتر والیبال و مسابقات پلیآف تا ۲۵ اسفندماه، اضافه کرد: اولین اردوی تیم ملی والیبال از ششم فروردینماه سال آینده آغاز میشود.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه مسابقات انتخابی المپیک در کشور ژاپن برگزار میشود، افزود: در مسیر کشور ژاپن یک اردو را در کشور کرهجنوبی خواهیم داشت و با تیم ملی این کشور مسابقه خواهیم داد.
وی با ابراز امیدواری برای کسب سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال ایران، خاطرنشان کرد: در کشور آلمان نیز اردوی تدارکاتی خواهیم داشت و با کشورهای لهستان، فرانسه و آلمان مسابقات تدارکاتی را برگزار میکنیم.
داورزنی ادامه داد: تیم ملی والیبال ایران تا پیش از مسابقات انتخابی المپیک، شش دیدار تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با آمادگی کاملی در مسابقات انتخابی حضور یافته و به المپیک صعود کنیم.
وی در ادامه به اشاره به وضعیت والیبال در استان بوشهر، گفت: ظرفیتهای بالایی برای والیبال ساحلی در این استان وجود دارد و برای توسعه زیرساختهای والیبال ساحلی برنامه داریم.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به حمایت فدارسیون از هیئتهای استانی، بیان کرد: در صورتی که در هر استان خانه والیبال راهاندازی شود، دستگاه پرتاپ توپ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
نظر شما