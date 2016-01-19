به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور امروز در تماس تلفنی «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان با وی، ضمن تاکید بر اینکه اجرای عملی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باید به گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر شود، اظهار داشت: تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی می‌تواند پایه های توافق را نیز مستحکمتر کند و این به نفع کشورهای ما و جهان خواهد بود.

وی گفت: همه باید تلاش کنیم تا توافق هسته ای به خوبی اجرایی و عملیاتی شود. جمهوری اسلامی ایران مشروط بر آنکه طرف مقابل به تمام تعهداتش عمل کند، به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد.

رئیس جمهور به ضرورت توسعه همکاری های مشترک ایران و انگلستان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی اشاره کرد و افزود: باید با ایجاد تحرکی در روابط دوجانبه که می‌تواند به نفع ملتهای دو کشور، منطقه و جهان باشد، کم‌کاری های گذشته در این عرصه را جبران کرد.

روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از حضور کمپانی های اروپایی و انتقال سرمایه و فناوری و همکاری در عرصه های مالی و بانکی استقبال می‌کند.

وی با اشاره به اراده مستحکم دو کشور برای توسعه همکاریهای دوجانبه گفت: این اراده در میان مقامهای ارشد دو کشور، زمینه را برای ایجاد تحرکی جدی در روابط فراهم کرده است.

روحانی همچنین با استقبال از رایزنی و هماهنگی میان تهران – لندن در خصوص مسایل منطقه ای و ثبات و امنیت خاورمیانه اظهارداشت: بی تردید وضعیتی که امروز در سوریه، عراق و یمن حاکم است، قابل قبول نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا موضوع تروریسم و بی‌ثباتی در این منطقه مهم حل و فصل شود.

کامرون: انگلستان به تعهدات خود در اجرای برجام عمل خواهد کرد

نخست وزیر انگلستان نیز در این تماس تلفنی با تبریک اجرای رسمی برجام و ضرورت تعهد طرفین به اجرای دقیق آن، اظهارداشت: همه طرفین باید به تعهدات خود تحت برجام عمل کنند و انگلستان قطعا این کار را انجام خواهد داد.

دیوید کامرون همچنین به ضرورت تحرکی جدی در روابط همه جانبه ایران و انگلستان اشاره کرد و گفت: انگلستان آماده است تا تمامی تخصص و تجربیات مالی و بانکی و اقتصادی خود را دراختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بی تردید افزایش رفت و آمد میان مقامهای ارشد دو کشور می تواند به تقویت این همکاریها و روابط دو کشور کمک کند.

وی تصریح کرد: اطمینان می‌دهم که خواهان روابط بهتر میان دو کشور هستیم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که توسعه بیش از پیش روابط دو کشور را ضروری می سازد و ما باید رایزنی های خود را در عرصه منطقه ای نیز تقویت کنیم.

نخست وزیر انگلستان همچنین بابیان اینکه بزودی بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران فعال خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند.