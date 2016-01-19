۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۱۵

مسابقات مقدماتی المپیک - قطر؛

ژاپن با سه پیروزی به مصاف ایران می آید/ عربستان حذف شد!

تیم فوتبال امید ژاپن با برتری برابر عربستان با سه پیروزی مرحله مقدماتی به مصاف تیم امید ایران خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت های مرحله مقدماتی انتخابی المپیک در گروه دوم شامگاه امروز سه شنبه تیم های فوتبال عربستان و ژاپن به مصاف هم رفتند که این دیدار را ژاپنی ها با نتیجه ۲ بر یک به سود خود خاتمه دادند. در دیگر دیدار این گروه هم تیم های کره شمالی و تایلند به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کردند.

با نتایج به دست آمده تیم فوتبال امید ژاپن با سه پیروزی و کسب ۹ امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شد و باید روز جمعه به مصاف تیم امید ایران برود. کره شمالی هم با وجود تساوی برابر تایلند و هم امتیاز شدن با عربستان به خاطر کارت زرد کمتر به مرحله بعد صعود کرد. کره شمالی و عربستان از نظر امتیاز(هر دو تیم ۲ امتیازی شدند) ، بازی رودررو و تفاضل گل برابر بودند.

رضا خسروي

