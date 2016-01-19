ژاپن با سه پیروزی به مصاف ایران می آید/ عربستان حذف شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت های مرحله مقدماتی انتخابی المپیک در گروه دوم شامگاه امروز سه شنبه تیم های فوتبال عربستان و ژاپن به مصاف هم رفتند که این دیدار را ژاپنی ها با نتیجه ۲ بر یک به سود خود خاتمه دادند. در دیگر دیدار این گروه هم تیم های کره شمالی و تایلند به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کردند.

با نتایج به دست آمده تیم فوتبال امید ژاپن با سه پیروزی و کسب ۹ امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شد و باید روز جمعه به مصاف تیم امید ایران برود. کره شمالی هم با وجود تساوی برابر تایلند و هم امتیاز شدن با عربستان به خاطر کارت زرد کمتر به مرحله بعد صعود کرد. کره شمالی و عربستان از نظر امتیاز(هر دو تیم ۲ امتیازی شدند) ، بازی رودررو و تفاضل گل برابر بودند.