عراقچی راهی جده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه امشب برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی راهی جده شد.

این نشست به درخواست عربستان و برای رسیدگی به موضوع حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران تشکیل می‌شود.

عربستان دو هفته پیش درخواست کرده بود برای رسیدگی به این موضوع نشست فوق‌العاده تشکیل شود.

سازمان همکاری های اسلامی در حالی به سرعت، درخواست عربستان را اجابت کرده که به درخواست یک سال پیش فلسطین تاکنون ترتیب اثر نداده است.

فلسطین سال گذشته درخواست کرده بود نشستی فوق‌العاده برای حمله به مسجدالاقصی تشکیل شود که تاکنون خبری از برگزاری این نشست نیست.