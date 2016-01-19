۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۳۲

آمادگی ایتالیا برای مشارکت در اقدام نظامی در لیبی

وزیر خارجه ایتالیا از آمادگی کشورش برای مشارکت در هر اقدام نظامی احتمالی در لیبی با توجه به گسترش نفوذ تروریست ها در لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا تاکید کرد: ایتالیا آماده همکاری در هر اقدام نظامی در لیبی در صورتی که ضرورت اقتضا کند است.

وی افزود: آنچه اورسولان فون در لاین وزیر دفاع آلمان حدود دو روز قبل درباره احتمال اعزام نیروهای کشورش به لیبی ایراد کرد از چند هفته قبل میان کشورهای همپیمان درباره لیبی مورد بررسی قرار گرفته است.

وزیر خارجه ایتالیا تاکید کرد: اگر ضرورت اقتضا کند ما یعنی ایتالیا آماده کمک به هر اقدامی برای عملیات نظامی هستیم.اگر طرح از جانب آلمان باشد ایتالیا بسیار مسرور و شادمان خواهد بود.

شایان ذکر است که داعش بر برخی مناطق در لیبی مسلط شده است.

کد مطلب 3029113

