تمهیدات ترافیکی صبح پنجشنبه در شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پلیس فارس، رئیس پلیس راهور فارس در خصوص وضعیت ترافیکی صبح پنجشنبه در شیراز، گفت: پنجشنبه اول دی ماه شيراز و مردم سومين حرم اهل بيت(ع)، ميزبان پيكرهای مطهر ۹۴ شهيد گمنام دوران دفاع مقدس هستند.

سرهنگ عباسی با اشاره به برنامه‌ريزی های انجام شده برای برگزاری مراسم استقبال، زيارت و بدرقه شهدا در شيراز افزود: با توجه به پيش‌بينی استقبال پرشور مردم، تمهيداتی از سوی پليس راهور در محدوده مسير حركت كاروان شاهدان بصير و حضور مردم، انديشيده شده است كه اجرايی می شود.

وی تصریح کرد: مسير حرکت و مراسم استقبال و زيارت شهدای گمنام از ورودی شمالی شيراز و از دروازه قرآن به سمت ميدان ابوالکلام، ميدان قائم (اطلسی)، بلوار هجرت، ميدان شهدا، خيابان پيروزی، سه راه نمازی، بلوارشهيد دستغيب، خيابان ۹ دی و حرم مطهر حضرت احمدابن موسی(ع) تعيين شده است.

رئیس پلیس راهور فارس تاكيد كرد: از ساعت‌های اوليه صبح روز پنجشنبه اول دی ماه، در مسيرهای اشاره شده، تمهيدات ترافيكی خاصی در نظر گرفته می شود.

عباسی با طرح اين درخواست از مردم كه به اطلاعيه‌ پليس در اين خصوص توجه كنند، گفت: بهتر است شهروندان برای تردد در مسيرهای گفته شده و حركت در مسير شرق به غرب شيراز، مسيرهای جايگزين را انتخاب كنند.

وی از شهروندان درخواست كرد كه ضمن حضور باشكوه در مراسم استقبال و زيارت شهدای گمنام، از تردد در محورهای اعلام شده، با وسيله نقليه شخصی خودداری كرده و از پارک و رها كردن وسايل نقليه خود در مسير مراسم استقبال خودداری كنند.

عباسی با بيان اينكه در تمامی خيابان‌های اصلی و فرعی منتهی به مسير عبور و استقبال از شهدا، از شروع تا پايان مراسم ممنوعيت و محدوديت ترافيکی برقرار خواهد بود تاكيد كرد: با توجه به حجم استقبال كنندگان و استقبال كنندگان مراسم شهدا، از تردد و توقف خودرو و موتور در محدوده شاهچراغ(ع) ممانعت می شود.