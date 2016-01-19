بوشهر امسال فقط ۸ روز هوای پاک داشت/ ۹۱ روز ناسالم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به‌مناسبت هوای پاک اظهار داشت: استان ما تحت تاثیر پدیده‌های مختلف جوی و ریزگردها است که باعث شده تا آب و هوای استان با تغییراتی روبرو باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: شاخص‌ها و ترکیبات هوا را که مد نظر هست و ممکن است برای سلامت افراد خطرناک باشد، اندازه‌گیری می‌کنیم.

وی با اشاره به وجود ترکیبات نفتی و گازی در هوای منطقه عسلویه، بیان کرد: با مطالعاتی که انجام داده‌ایم در بسیاری موارد ناسالم بوده است که کمیته راهبردی منطقه تشکیل شده است.

دلشب خاطرنشان کرد: در حال مطالعه و پیگیری هستیم که بحث آلودگی هوا را هر چه سریع‌تر با تلاش صنعت نفت و با نظارت محیط زیست حل کنیم.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ابتدای امسال تاکنون فقط هشت روز هوای پاک داشته است، افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۱۲ روز هوای بسیار خطرناک، ۹۱ روز هوای ناسالم، ۸۲ روز های سالم و هشت روز هوای پاک داشته‌ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در آذرماه امسال نیز ۱۱ روز ناسالم، ۱۹ روز سالم و چهار روز پاک بوده است.