به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در صفحه شخصی اینستاگرام خود، به موضوع اجرای برجام تحت عنوان «برجام دو» اشاره کرده و گفته است: تحریم ها ظلم بزرگی به ملت بود، اما فقط به اقتصاد ملی ما صدمه نزد. نباید از لطمه های بزرگ اجتماعی تحریم ها غافل شد. سلامت ملت ما هم آماج ظلم بود. دسترسی دانشمندان پر استعداد ما نیز به منابع علمی محدود بود، دارو و تجهیزات پزشکی و... هم تحریم بود.

تحریم مانعی بزرگ در مسیر توسعه و بهانه ای برای فشار و توطئه علیه کشور بود. رئیس جمهور با درک درست این مطلب؛ تحت هدایتهای رهبر انقلاب و با بکار گیری تیم توانمند مذاکراتی شامل دکتر ظریف، دکتر صالحی و همکاران ارجمندشان، موفق شدند با کار فشرده دو و نیم ساله، و در برابر قدرتهای جهانی، هم حقوق هسته ای را حفظ کنند و هم زنگار نا میمون تحریم از چرخ دنده های قطار پیشرفت کشور بزدایند.

پیروزی آفریدند و تاریخ و ملت ما به آنها افتخار می کند. اما حفظ این پیروزی از کسب آن مهمتر است. نوبت «برجام دو» است. رئیس جمهور هم دیروز گفت که شرط لازم برای پیشرفت سریعتر کشور، رفع تحریم ظالمانه بود اما شرط کافی؛ با هم بودن و برای هم بودن است.

منافع ملت ما خیلی اوقات در داخل و بدست خودمان لطمه می خورد. تجربه های تلخی از دهه های گذشته داریم. چرا نتوانیم «برجام دو» را در داخل سامان دهیم؟ از محیط زیست و آلودگی هوا گرفته تا اعتیاد و اشتغال و... مردم ما را دل نگران کرده است. چرا نتوانیم آنجا که موضوع، منافع جامعه است؛ دور جناح و سیاست دیوار بکشیم، دور هم بنشینیم، موضوع را حل کنیم و همه با هم لبخند بزنیم؟

این روزها به سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب هم نزدیک می شویم. در میانه منطقه ای پر آشوب و حکامی مستبد، نظام مردم سالارمان با اقتدار ایستاده است. انتخابات پرشکوه اسفند، تضمین پایداری انقلاب است. اکنون اقتضای سال همدلی و همزبانی است که فقها و روحانیت بزرگوار؛ اینبار نیز زمینه ای فراهم کنند تا با نگاهی کلان و پرهیز از ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی؛ نظام و ملت از دانش و تجربه همه همراهان صدیق انقلاب و جمهوری اسلامی بهره گیرد و از دانش و تجربه آنان محروم نشود.

«برجام دو» همان مسیری است که ما را به کاهش شکاف های اجتماعی، تحکیم وحدت ملی و همگرایی سلیقه های مختلف برای حداکثری کردن منافع ملی برساند. و نتیجه آن؛ جهش اقتصادی کشور، کاهش آسیب های اجتماعی، رفع تدریجی بیکاری، رضایت و نشاط مردم و امیدواری آینده سازان کشور خواهد بود. ان شاءالله