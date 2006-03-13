احياء دين زمينه اي براي نوگرايي است

حجت الاسلام هادي صادقي، رئيس مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ،در گفتگو با خبرنگار مهر نوگرايي ديني را مفهومي در راستاي تحولات جهاني دانست و گفت: با توجه به تغييرات و دگرگوني هايي كه در جامعه امروز و در كل دنيا اتفاق مي افتد لازم است مفاهيم جديدي از متون ديني استخراج و نظريه هايي متناسب با نيازهاي جديد مطرح شود.

وي احياي ديني را در ارتباط با ارزش ها و مفاهيم بنيادي دين اسلام بر شمرد و افزود: دنياي امروز ما از عصر ظهور دين فاصله گرفته و احياء ديني بر آن است كه حقيقت ديني را كه در آن زمان بر پيامبر(ص) نازل شد به اين دوره منتقل و غبار زمان را بر طرف كند به عبارتي مي خواهد ناراستي ها و كجي هايي كه در برداشت ما از اصل دين پديد آمده را به راستي برگرداند.

صادقي با اشاره به مباحث بسياري كه در راستاي نوگرايي ديني در حوزه علميه و خارج آن در گرفته، گفت: به باور من در زمينه نوگرايي ديني هم بسيار كار شده و هم هيچ كاري نشده است، كم كار نشده از اين جهت كه در سالهاي اخير، حجم بسياري از مباحث در فضاي علمي كشور جاري بوده و علماي ديني بسياري به بحث و بررسي در مورد اين مسئله پرداخته اند تا جايي كه ابتداي انقلاب تنها دو مجله معتبر در حوزه دين منتشر مي شد و امروز 100 نشريه ديني وجود دارد كه به نظريه پردازي مشغولند اما همه اينها در برابر نيازي كه داريم ، چيز زيادي نيست و بسيار كم است.

وي رسيدن به نظريات منسجم در ارتباط با احيا و نوگرايي ديني را قدم نخست در عملي كردن انديشه ها دانست و افزود: زماني كه نظريه واحدي در زمينه هاي ياد شده وجود ندارد نمي توان به مراحل عملي و اجرايي انديشيد و رسيدن به يك نظريه منسجم در زمينه اين كار آساني نيست و به زمان نياز دارد براي مثال فرانسه ، چند صد سال پس از انقلاب كبير به اين وحدت و انسجام رسيده است.

صادقي باب مذاكرات پيرامون دين را باز دانست و گفت: بهتر است علما نظرات متفاوت خود را بيان كنند و بدانند كه اختلاف نظر، زمينه رشد و تضارب آرا و انديشه ها را فراهم مي كند.

رئيس مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، نقش اين نهاد در فرهنگ سازي عمومي را مؤثر بر شمرد و گفت: صدا وسيما، فرهنگ عمومي را شكل داده و زمينه هاي روحي براي توليد و ترويج انديشه هاي ديني و تبديل آن به يك ارزش و مطالبه عمومي را فراهم مي كند.

وي در ادامه گفت: اخيرا در ترويج و تبليغ نو آوري هاي علمي به ويژه جنگ با دنيا بر سر پيشرفت علمي كشور در زمينه هسته اي كارهايي انجام داده ايم اما در عرصه هاي ديگر بسيار كم كاري شده است.

صادقي محافظه كاري را آفت پرداختن به مسائل جدي دانست و گفت: صدا و سيما بايد به ارائه گزارش هاي مستند و مفصل پرداخته و گفتگوهايي را با اهل نظر و انديشه ترتيب دهد كه متأسفانه محافظه كاري اين نهاد، مانع از چنين امري شده است.