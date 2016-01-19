به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه شنبه در بازدید از اولین نمایشگاه صنعت، ابزار وایمنی، ضمن تبریک به مناسبت پیروزی بزرگ هستهای اظهار کرد: مشخص شدن گفتمان خرد ورزی و به کرسی نشاندن تمام خواستهای ملت بزرگ ایران با نیروی تفکر، منطق و استدلال مهمترین دستاورد این شرایط نابرابر بود.
وی با قدردانی از از رهنمودهای رهبری انقلاب و نقش تاثیرگذار رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: این پیروزی در شرایطی نصیب ملت ایران شد، که بعد از سختیهای فراوان و تحمل شرایط سخت تحریم و با تکیه بر قدرت اندیشه و عقلانیت صورت گرفت.
نادری با بیان اینکه تاثیرات خاص پساتحریم بر قطب انرژی کشور بسیار بیشتر از سایر نقاط خواهد بود گفت: با رونق بیشتر واحدهای صنعتی و تقویت صنایع پایین دستی فرصت های بیشتری در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.
فرماندار عسلویه با اشاره به برپایی نمایشگاههایی که در بخش صنعت در شهرستان ایجاد میشود اظهار کرد: با ورود شرکتهای مختلف و زمینه رقابت بیشتری برای تولید کنندگان داخلی ایجاد می شود، که به نوبه خود میتواند نمونه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را از خود نشان دهد و زمینهساز رشد و توسعه پایدار در همه ابعاد شود.
وی با اشاره به عملیکردن شعار اقتصاد مقاومتی در دولت تدبیر امید خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی و استفاده از دانش و نیروی بومی ماهر با نگاه توسعه محور از مهمترین عوامل شکلگیری در بحث اقتصاد مقاومتی است، که با فراهم شدن زمینه حضور شرکتهای ایرانی در چنین نمایشگاههایی میتوان به این مهم دست پیدا کرد.
نادری با مورد توجه قرار دادن ایمنی و آموزش در تمام ابعاد صنعت تصریح کرد: با آموزش مناسب و بهموقع نیروها در تمام مراحل انجام کار میتوان شرایط آسیبپذیری را کم و ضریب ایمنی را بسیار بالا برد، که در نهایت به شرایط مطلوب و ظرفیت توانمندسازی در نیروی انسانی منجر شود.
وی افزود: با گسترش صنایع پایین دستی و توانمندسازی نیروی انسانی ماهر بومی در شهرستان میتوان ظرفیتهای تولید در این قسمت بسیار بالا برد که در نهایت منجر به اشتغال و سرمایهگذاری پایدار با کمترین هزینه شد.
نظر شما