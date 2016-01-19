«شی جین پینگ» وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین در سفر خاورمیانه ای خود برای دیداری ۲ روزه امروز وارد عربستان شد.

شاهزاده بن سلمان وزیر دفاع آل سعود در فرودگاه از رئیس جمهور چین استقبال کرد.

بنا بر این گزارش رئیس جمهور چین بعد از ظهر امروز با ملک سلمان پادشاه سعودی دیدار و گفتگو کرد.

علاوه بر خاندان سلطنتی عربستان شی جین پینگ قرار است در مدت اقامت خود در عربستان با رئیس شورای همکاری خلیج فارس و رئیس ساززمان همکاری اسلامی نیز دیدار کند.

تمرکز اصلی مذاکرات دو طرف روابط تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد بود. عربستان بزرگترین تامین کننده نفت مورد نیاز چین است بطوریکه چین یک ششم نفت مصرفی خود را از این کشور وارد می کند.

رئیس جمهور چین پیش از دیدارش از عربستان با انتشار مطلبی در روزنامه الریاض ، این کشور را کشور برادر نامیده بود.

جین پینگ در سفر خاورمیانه ای خود از مصر و ایران نیز دیدار خواهد کرد.