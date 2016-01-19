نامه ۳۲ نماینده به روحانی و آملی لاریجانی درباره فساد «کرسنت»

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۲ نفر از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، خواستار حساسیت بیشتر قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری پرونده فساد گازی «کرسنت» شدند تا حقی از ملت ایران ضایع نشود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیت

همانطور که مستحضرید پرونده کرسنت که در دادگاه‌های بین‌المللی در جریان است باعث تحمیل ضرر و زیان‌های قابل توجه به کشور شده است و بیم آن می‌رود که با قطعی شدن حکم صادره اولیه این ضرر و زیان چندبرابر گردد.

فروش گاز به قیمت بسیار کمتر از قیمت منطقه‌ای وقت که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان صنعت نفت آن را مغایر صرفه و صلاح کشور می‌دانستند و نقد و اعتراض‌های آنها راه به جایی نبرد و قرارداد منعقد شد، قراردادی که مسیر اصلی تایید آن در کشور طی نشد و بر ابهامات آن افزود.

طرف قرارداد به دلیل عدم اجرا در دادگاه‌های بین‌المللی طرح دعوا کرد که جمهوری اسلامی ایران هم اسناد فساد در پرونده را به دادگاه ارائه نمود ولی انتصاب وزیر فعلی نفت باعث شد که دلایل ایران مسموع واقع نشود و از طرفی وزارت نفت از ارائه اسناد فساد به دادگاه استنکاف می‌کند که این نیز بر ابهامات موجود اضافه کرده است. لذا از آن جنابان تقاضامندیم که این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال نمایید تا خدایی ناکرده حقی از ملت ایران ضایع نگردد».

اسامی امضاکنندگان این نامه به این شرح است؛

محمدرضا آشتیانی

علیرضا زاکانی

سیدمسعود میرکاظمی

مهرداد بذرپاش

سیدمهدی هاشمی

سیدامیرحسین قاضی‌زاده

محمدصالح جوکار

سیدمحمود نبویان

بیژن نوباوه وطن

اسماعیل کوثری

روح‌الله حسینیان

فاطمه آلیا

سیدشکرخدا موسوی

ابوالفضل ابوترابی

علی‌اصغر زارعی

محمد سلیمانی

لاله افتخاری

مصطفی رحماندوست

احمد آریایی‌نژاد

احمد سالک

بهرام بیرانوند

حمید رسایی

سیدمهدی موسوی‌نژاد

ابراهیم کارخانه‌ای

سیدسعید زمانیان

مرتضی آقاتهرانی

احمد بخشایش اردستانی

صید عیسی دارایی

نیره اخوان

حسین طلا

زهره طبیب‌زاده

فاطمه رهبر