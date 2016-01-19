کیک تولد خسرو سینایی در ساری برش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سینایی در ۲۹ دیماه ۱۳۱۹ در ساری به دنیا آمد، سه چهار ساله که بود سربازان ارتش سرخ در شهرها رژه می رفتند و برخی وقت ها در میدان ساعت پرده سینما کار می گذاشتند تا فیلم های ۱۶ میلی متری نمایش دهند و مردم وسط خیابان فیلم تماشا می کردند و این اولین آشنایی اش با سینما بوده است.

دوران کودکستان را در کودکستان رشدیه به یاد حسن رشدیه که بناینگذار مدارس جدید در ایران رفت و کلاس اول ابتدایی را در مدرسه پهلوی ساری گذراند و پس از آن در سال ۱۳۲۶ به تهران نقل مکان کرد.دیپلمش را در سال ۱۳۳۷ گرفت و بنا بر اصرار خانواده در رشته پزشکی شرکت کرد اما سرانجام به دانشکده سینما رفت.

او بیش از ۱۲۰ فیلم سینمایی، داستانی، مستند، کوتاه و بلند ساخته است و برای فیلم مستند مرثیه گمشده نشان شوالیه را از رئیس جمهور لهستان دریافت کرده است و نشان افتخار هنرمند از وزارت فرهنگ این کشور دریافت کرده است.در کوچه های عشق و عروس آتش از جمله فیلم های خسرو سینایی است.

عباس مهدوی کارشناس اداره کل میراث فرهنگی مازندران شامگاه سه شنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر افزود: سینایی از افتخارات سینمای ایران محسوب می شود که متاسفانه تاکنون امکان بهره مندی از توانمندی های هنری وی برای تولید اثری فاخر در مازندران فراهم نشده است.

وی گفت: این کارگردان اخلاق مدار سینمای ایران آنقدری که در کشور لهستان شناخته شده است و نشان شوالیه این کشور را از رئیس جمهور دریافت کرد در مازندران و ساری شناخته شده نیست و شب تولد خسرو سینایی تلنگری برای مسئولان استان مازندران باشد تا از ۷۵ سال تجربه و داشته های استاد سینایی برای تولید فیلمی در زادگاهش بهره مند شود.

اجرای موسیقی بومی و برنامه هایی هنری وپخش مستند دستگاه از برنامه های این مراسم بود.