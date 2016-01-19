یک میلیارد ریال خسارت به شبکه برق پلدختر وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین پناهنده شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اثر بارندگی های هفته گذشته و طوفان یک میلیارد ریال به شبکه های برق این شهرستان خسارت وارد شد.

وی افزود: پس از ریزش کوه در منطقه «کرکی» از توابع شهرستان پلدختر پایه فشار متوسط برق سقوط کرد که در جریان این حادثه برق هفت روستای این منطقه قطع شد افزود: همچنین در منطقه «چول هول» از توابع شهرستان پلدختر وزش باد شدید و طوفان موجب شکسته شدن هشت اصله تیر چوب برق شد که در این راستا دو روستای این منطقه در خاموشی کامل فرو رفت.

پناهنده گفت: پس از پیگیری های لازم با کمک اداره راه و شهرسازی این شهرستان راه شکافی صورت گرفت و در نهایت پس از راهسازی در کوتاه ترین زمان ممکن تعداد ۱۴ پایه تیر چوبی نصب و برق روستاهای منطقه چول هول و کرکی با هزینه ای بیش از یک میلیارد ریال وصل شد.