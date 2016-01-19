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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۹

مدیر شرکت برق پلدختر:

یک میلیارد ریال خسارت به شبکه برق پلدختر وارد شد

یک میلیارد ریال خسارت به شبکه برق پلدختر وارد شد

پلدختر - مدیر شرکت برق شهرستان پلدختر از خسارت یک میلیارد ریالی به شبکه برق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین پناهنده شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اثر بارندگی های هفته گذشته و طوفان یک میلیارد ریال به شبکه های برق این شهرستان خسارت وارد شد.

وی افزود: پس از ریزش کوه در منطقه «کرکی» از توابع شهرستان پلدختر پایه فشار متوسط برق سقوط کرد که در جریان این حادثه برق هفت روستای این منطقه قطع شد افزود: همچنین در منطقه «چول هول» از توابع شهرستان پلدختر وزش باد شدید و طوفان موجب شکسته شدن هشت اصله تیر چوب برق شد که در این راستا دو روستای این منطقه در خاموشی کامل  فرو رفت.

پناهنده گفت: پس از پیگیری های لازم با کمک اداره راه و شهرسازی این شهرستان راه شکافی صورت گرفت و در نهایت پس از راهسازی در کوتاه ترین زمان ممکن تعداد ۱۴ پایه تیر چوبی نصب و برق روستاهای منطقه چول هول و کرکی با هزینه ای بیش از یک میلیارد ریال وصل شد.

کد مطلب 3029140

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