دفتر مرجعیت آیت الله جوادی آملی در رشت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش دفتر مرجعیت آیت الله جوادی آملی هزمان با میلاد امام حسن عسکری (ع) با حضور حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی رییس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، شامگاه سه شنبه در رشت برگزار شد.

در این مراسم که با اقامه نماز مغرب و عشا همراه بود، آیت الله سید مجتبی رودباری، جمعی از علمای گیلان و نمایندگان سایر مراجع تقلید در استان حضور داشتند.

دفتر مرجعیت آیت الله جوادی آملی در رشت واقع در استادسرا، خيابان مهر شريف، بن بست ميخک، پلاک ۳۲ است.

آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید است که از شاگردان آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی و حضرت امام خمینی (ره) و از دوستان نزدیک آیت الله سید محمد حسین طباطبایی بوده است.

وی تاکنون آثار متعددی در حوزه های تفسیر موضوعی قرآن، عترت و عرفان، فلسفه، معارف، حقوق اجتماعی، فقه و حدیث به رشته تحریر درآورده اند.