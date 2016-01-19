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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۵۵

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت مطرح کرد:

اعلام آمادگی شرکت‌های فولکس وبنز برای همکاری با خودروسازهای ایران

اعلام آمادگی شرکت‌های فولکس وبنز برای همکاری با خودروسازهای ایران

ملارد-معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت از اعلام آمادگی شرکت های فولکس،فیات و بنز برای گسترش همکاری ها با خودروسازهای داخلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نوروز زاده عصر سه شنبه درپاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سطح و میزان همکاری شرکت های خودروسازی خارجی با ایران گفت: هیات های اروپایی که وارد ایران می شوند در کنار رایزنی ها و مذاکرات،پیشنهاداتی را نیز مبنی بر اعلام آمادگی شرکت های خودرو ساز اروپایی همچون فولکس،فیات،بنز و... مطرح کرده اند.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش صنایع در خصوص تمایل شرکت های خودرو ساز آسیایی با خودروسازان داخلی عنوان کرد: ژاپنی ها و کره ای ها نیز برای گسترش همکاری ها اظهار تمایل کرده اند که البته تحقق این امر منوط به ارزیابی های هر چه بیشتر خواهد بود.

نوروز زاده عنوان کرد: بطور یقین نمی توانیم با حجم وسیعی از شرکت های متعدد و متنوع در این عرصه همکاری کنیم و در واقع باید متناسب با ظرفیت های موجود این امر را تنظیم و طراحی کنیم.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص صحت و سقم خریداری پارس خودرو از سوی شرکت رنو،گفت: بحث خرید و واگذاری، مطرح نیست بلکه منظور نظر،همکاری در چارچوب قرار دادن سایت و بخشی از امکانات به شرکت رنو است که هنوز در این خصوص به تفاهمات نهایی نرسیده اند.

وی یادآور شد: هدف از چنین همکاری هایی با خودروسازان کسب علم روز است تا در قالب این تعاملات از دانش افزایی هر چه بیشتری برخوردار شویم.

کد مطلب 3029150

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