به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نوروز زاده عصر سه شنبه درپاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سطح و میزان همکاری شرکت های خودروسازی خارجی با ایران گفت: هیات های اروپایی که وارد ایران می شوند در کنار رایزنی ها و مذاکرات،پیشنهاداتی را نیز مبنی بر اعلام آمادگی شرکت های خودرو ساز اروپایی همچون فولکس،فیات،بنز و... مطرح کرده اند.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش صنایع در خصوص تمایل شرکت های خودرو ساز آسیایی با خودروسازان داخلی عنوان کرد: ژاپنی ها و کره ای ها نیز برای گسترش همکاری ها اظهار تمایل کرده اند که البته تحقق این امر منوط به ارزیابی های هر چه بیشتر خواهد بود.

نوروز زاده عنوان کرد: بطور یقین نمی توانیم با حجم وسیعی از شرکت های متعدد و متنوع در این عرصه همکاری کنیم و در واقع باید متناسب با ظرفیت های موجود این امر را تنظیم و طراحی کنیم.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص صحت و سقم خریداری پارس خودرو از سوی شرکت رنو،گفت: بحث خرید و واگذاری، مطرح نیست بلکه منظور نظر،همکاری در چارچوب قرار دادن سایت و بخشی از امکانات به شرکت رنو است که هنوز در این خصوص به تفاهمات نهایی نرسیده اند.

وی یادآور شد: هدف از چنین همکاری هایی با خودروسازان کسب علم روز است تا در قالب این تعاملات از دانش افزایی هر چه بیشتری برخوردار شویم.