ورود خدام حرم حضرت معصومه به یزد/خدام بر بالین سالمندان و بیماران

علیرضا ثواچه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خادمان حرم حضرت معصومه (س) بیش از ۲۵ عنوان برنامه در یزد اجرا خواهند کرد، اظهار داشت: عمده برنامه های تدارک دیده شده در طول این سه روز، دیدار با دانش آموزان، سالمندان، بیماران، جانبازان و شرکت در برنامه های مذهبی است.

وی بیان کرد: خدام حرم حضرت معصومه (س) در سفر خود به استان یزد این بار به شهرهای تفت و مهریز نیز سفر خواهند کرد و در جمع مردم به ویژه سالمندان این دو شهرستان نیز حضور می‌یابند.

ثواجه با تشریح برنامه های خادمان در طول این سه روز بیان کرد: فردا (چهارشنبه) اجرای برنامه های این گروه با حضور در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی یزد در خیابان امام خمینی (ره) آغاز می شود و سپس در دبیرستان بهادری ۱، دبیرستان شهید حیدری، آسایشگاه جانبازان، بیمارستان شهید صدوقی وهیئت کربلا در خیابان امام خمینی (ره) حضور می یابند.

وی عنوان کرد: دیدار با امام جمعه یزد و بسیجیان یکی از پایگاه های مساجد یزد نیز از برنامه های نخستین روز حضور خادمان حرم حضرت معصومه (س) در یزد است.

ثواچه یادآور شد: در روز پنجشنبه نیز غبارروبی امامزاده جعفر (ع) یزد، دیدار با معلولان جسمی حرکتی در مرکز توانگستر یزد، حضور در مرکز توان‌بخشی فلکه سوم آزادشهر، حضور در فرهنگسرای خانواده، ندامتگاه مرکزی یزد، جهاد کشاورزی، بیمارستان شاه ‌ولی، بیمارستان سید‌الشهدا (ع)، حضور در گلزار شهدای خلدبرین و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، حضور در مراسم دعای کمیل در امامزاده جعفر (ع)، شرکت در مراسم میدان امیرچخماق یزد و ... نیز از برنامه‌های خادمان خواهد بود.

وی یادآور شد: روز جمعه نیز خادمان حرم حضرت معصومه (س) در مسجد نظرکرده در خیابان سلمان فارسی در مراسم دعای ندبه شرکت می‌کنند و سپس به شهرستان‌های تفت و مهریز سفر کرده و در آسایشگاه‌های سالمندان این دو شهر حضور می یابند.

ثواچه، برنامه های خادمان حرم حضرت معصومه (س) را شامل مدیحه سرایی، قرائت زیارت حضرت معصومه (س)، نوحه سرایی، اهدای بسته های تبرکی و ... اعلام کرد.