ضرورت جرم انگاری در عرصه آلودگی های زیست محیطی احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده عصر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح سوخت رسانی یورو ۶ در کارخانه اورند پلاست شهرستان ملارد با اشاره به معضل آلودگی هوا به عنوان یکی از جدی ترین دغدغه های اغلب کلانشهرهای دنیا، اظهار داشت: در ایران نیز شاهد این چالش و مشکل بزرگ و اساسی هستیم.

مدیرکل اداره محیط زیست استان تهران افزود: برای نخستین بار در سال ۵۵ ، روزنامه کیهان به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و از آن زمان هشدار داده شد که وضعیت آلاینده های هوا در پایتخت نگران کننده است.

حیدرزاده در تشریح دغدغه های زیست محیطی دولت ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تا کنون، عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، کشور با جنگ تحمیلی مواجه شد و قریب به هشت سال مورد هجوم رژیم بعثی و حامیان صدام حسین بود و عملا امکان پرداختن به دغدغه های زیست محیطی به نحو مطلوبی وجود نداشت.

مدیر کل محیط زیست استان تهران گفت: بعد از جنگ نیز دولت سازندگی آنقدر درگیر ویرانی های حاصل از تجاوز رژیم بعثی بود که نتوانست آنطور که باید در رفع کمبودهای این عرصه ورود کند.

وی با اشاره به اقدامات مثبت دولت پس از سازندگی در حیطه زیست محیطی عنوان کرد: در مقطع مورد اشاره اقدامات سازنده بسیاری عملیاتی شد که حذف خودروهای کاربراتوری، خداحافظی از پیکان، پایه گذاری مراکز و مکانیزم معاینه فنی خودروها از نمونه های آن به شمار می رود.

حیدرزاده افزود: پس از آن شاهد رخوت و سکونی جدی در این عرصه بودیم تا اینکه با آغاز به کار دولت تدبیر و امید توجه بسیاری به دغدغه های زیست محیطی لحاظ شد و بخصوص در بحث آلودگی هوا مجموعه دولت با جدیت ورود کرد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: در حال حاضر بنزن هوا طبق آزمایش هایی که در کشور آلمان انجام شده، به هفت درصد رسیده و این در شرایطی است که این آمار در سالهای گذشته به رقم چهار درصد نیز رسیده بود.

وی عنوان کرد: مجلس کنونی نیز تمرکز بسیاری به عرصه محیط زیست داشته و به نوعی می توان آن را به مجلس لبخند به محیط زیست تعبیر کرد.

حیدرزاده یادآور شد: امیدواریم مکانیزم و چارچوبی تعیین و تعریف شود که پیرو آن جرم انگاری لازم در تخریب های زیست محیطی پیش بینی شود و با افرادی که محیط زیست را آلوده می کنند به عنوان مجرم برخورد شود.