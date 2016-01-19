کشور به حوزه مصرفی شرکت های خودرو سازی صاحب نام تبدیل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نوروز زاده عصر سه شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه سوخت رسانی یورو۶ در کارخانه اورند پلاست شهرستان ملارد عنوان کرد: در فضای پسا برجام، ظرفیت ها و زمینه های بسیاری برای رشد و توسعه کشور فراهم شده که باید از این بستر به نحو مطلوبی استفاده کرد.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: صنعت خودرو نیز در این فضا قابلیت رشد هر چه بیشتری را دارا است و امیدواریم با تلاش و برنامه ریزی هایی که انجام می شود، نبوغ و بلوغ خودروسازی در کشور به عنوان لوکوموتیو سایر صنایع بیش از پیش به تصویر کشیده شود.

نوروز زاده گفت: در حال حاضر کاروان ها و کمپانی های بزرگ خودروسازی دنیا علاقه مند به حضور درایران هستند و هدف ما نیز از بستر سازی برای تعامل هر چه بیشتر، تبدیل کردن کشور به بازار مصرف این خودروسازها نیست، بلکه هدف اصلی ما بر همکاری سازنده استوار است.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سیاست وزارتخانه مذکور بر اصل فوق استوار است و بنا نداریم کشور به حوزه مصرفی، برای شرکت های خودرو سازی صاحب نام جهان بدل شود.

وی افزود: در سال ۹۲، خودروسازی کشور با کاهش تولید مواجه بود اما با تدابیر اتخاذ شده از سال گذشته، شاهد تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بودیم که ظرفیت عظیم و قابل توجهی به شمار می رود.

نوروز زاده یادآور شد: با برنامه ریزی های مدون و اصولی و کارشناسانه افق روشن و درخشانی برای آینده خودروسازی کشور پیش بینی می شود و امید است با فضای همدلی و تعامل موجود، روند توسعه خودروسازی کشور، بیش از پیش تسریع شود.