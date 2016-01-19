سینما برایم سراب بود/ آرزوی ساخت موزه سینایی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سینایی در مراسم جشن تولد هفتادوپنج‌سالگی‌اش در هتل سالار دره ساری بابیان اینکه این مراسم یکی از زیباترین لحظاتی است که انسان می‌تواند در عمرش تجربه کند افزود: سینما برای من سرابی بود که به سویش رفتم و این راه را ادامه می‌دهم.

وی با تقدیر از برگزاری جشن تولد هفتاد و پنجامین سالروز تولدش در ساری عنوان کرد: مهم مسیری است که انسان در زندگی انتخاب می‌کند و مهم این است که راه را درست انتخاب کند و ادامه یابد.

علی ماهفروزی مشاور صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی مازندران نیز گفت: قرار بود ساخت فیلم های ترانه شاه‌پرهای سفید و یک‌عمر، یک‌راه و یک شهر در ساری کلید خورد که تاکنون محقق نشده است.

وی با اظهار اینکه همه ما موظفیم برای سالم نگه‌داشتن جامعه تلاش کنیم گفت: می‌توان از سینما برای معرفی فرصت‌های گردشگری در مازندران بهره گرفت زیرا گردشگری در اقتصاد استان تأثیر بسیاری دارد و مازندران سرزمینی است که فرهنگ در آن موج می‌زند از اینرو سرمایه‌های فرهنگی را نباید به‌راحتی از دست دهیم.

وی ایجاد خانه موزه سینمای سینایی را از برنامه در دست اقدام در ساری برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا فضایی ایجاد که این طرح محقق شود.

خسرو سینایی در سال ۱۳۱۹ درساری متولد شده است و بیش از ۱۲۰ فیلم سینمایی، داستانی، مستند، کوتاه و بلند ساخته است و برای فیلم مستند مرثیه گمشده نشان شوالیه را از رئیس جمهور لهستان دریافت کرده است و نشان افتخار هنرمند از وزارت فرهنگ این کشور دریافت کرده است. در کوچه های عشق و عروس آتش از جمله فیلم های خسرو سینایی است.