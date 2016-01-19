سالانه ۲۷۰ میلیارد تومان برای نگهداری شهر قم نیاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان‌نژاد در دیدار تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و امام‌جمعه قم، با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در مجموعه شهرداری قم برای رفع معضلات و مشکلات شهری، اظهار کرد: نخستین حرکتی که در بدو ورود بنده به مجموعه شهرداری صورت گرفت بازنگری کلی در سیستم شهرداری و تلاش در راستای رفع اشکالات گذشته بود.

وی با تأکید بر اینکه با رفع مشکلات و تدبیر برای ادامه فعالیت‌های شهری در ابعاد مختلف آماده خدمت‌رسانی به مردم هستیم، گفت: در بخش امور مالی شفاف‌سازی لازم صورت گرفته و سعی شده عملکرد مالی شهرداری برای سازمان‌های ذی‌ربط روشن باشد.

شهردار قم با بیان اینکه دخالت برخی ارگان‌ها در امور شهرداری یکی از مشکلات گذشته شهرداری بوده است، تصریح کرد: این امر جرات و جسارت را از مدیران گرفته بود و اقتدار شهرداری به‌عنوان ارگان اول اجرایی شهری کمرنگ شده بود.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت مقتدرانه شهرداری در امور شهری، ادامه داد: خوشبختانه این امر در حال حاضر با همکاری مدیران محقق شده است.

سقائیان‌نژاد برقراری انسجام آماری در شهرداری را مورد توجه قرار داد و افزود: درگذشته شهرداری برنامه و نقشه راه نداشت که امروز درصدد هستیم برنامه قم ۱۴۰۰ را تهیه نمائیم و بر اساس برنامه پنج‌ساله اولیه حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در این برنامه جامع تمام محورهای اساسی قم و اقتضائات شهر گنجانده می‌شود.

شهردار قم با اشاره به آمارهای سال ۹۳، گفت: بر اساس آمار سال ۹۳ برای نگهداری شهر ۲۷۰ میلیارد تومان در سال اعتبار نیاز است.

وی به ۱۴ پروژه عمرانی در شهر اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم پروژه عمرانی جدید در شهر تعریف کنیم باید پروژه‌های نیمه‌کاره را تمام کنیم که این مهم نیازمند ۳ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان اعتبار است.

سقائیان‌نژاد بابیان اینکه برای تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز شهرداری ۹۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است، ابراز کرد: با این شرایط شهرداری قم بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی انباشته‌شده دارد که بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانک‌ها و ۸۰ میلیارد تومان نیز مربوط به پیمانکاران است.

سالیانه ۴۵۰ میلیارد تومان سود به بدهی‌های معوق شهرداری تعلق می‌گیرد

وی خاطرنشان کرد: البته سالیانه ۴۵۰ میلیارد تومان نیز سود به بدهی‌های معوق شهرداری به پنج بانک کشور تعلق می‌گیرد که شرایط شهرداری را بسیار با مشکل مواجه کرده است.

شهردار قم درآمد سال ۹۳ شهرداری را ۳۲۵ میلیارد تومان دانست و با بیان اینکه این میزان درآمد جزو بیشتری درآمدهای سال‌های گذشته شهرداری است، افزود: باوجود این آمار دخل‌وخرج شهرداری قم باهم مطابقت ندارد و با حمایت دکتر لاریجانی در پی برقراری ارتباط با بانک‌ها برای رفع مشکلات هستیم.

وی خاطرنشان کرد: جلساتی با بانک‌ها داشتیم که توانستیم قانعشان نمائیم که مذاکره کرده و بدهی‌ها را تها‌تر کنند و تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها در حال تها‌تر است اما متأسفانه سود این بدهی‌ها هنوز متوقف نشده است.

سقائیان‌نژاد با تأکید بر اینکه اگر سود بدهی‌ها متوقف شود می‌توانیم با آرامش عملکرد خود را ادامه دهیم و برای بدهی‌ها تصمیم بگیریم، ادامه داد: بانک‌ها دغدغه ندارد که این مسئله جمع شود چراکه روزانه به سود بدهی‌های شهرداری اضافه می‌شود.

وی خواستار حمایت علما و مراجع تقلید برای رفع مشکلات مالی شهرداری شد و گفت: حمایت و نظر علما در این مسئله راهگشا است.

شهردار قم تصریح کرد: اگر مشکل بانک‌ها حل نشود درآمدی وجود نخواهد داشت برای مدیریت شهر و مشکلات متعددی درروند کنترل شهر رخ می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شهرداری قم در بخش بافت‌های فرسوده اشاره و اذعان کرد: در بخش‌های بافت فرسوده اقدامات خوبی آغاز شده و قرار است ۱۰۰ میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شود.

سقائیان‌نژاد با اشاره به برنامه‌ریزی برای وصول بخشی از طلب شهرداری قم از دولت خاطرنشان کرد: داشته‌ها و بدهی‌های شهرداری جمع‌بندی شده تا بتوان بهترین تصمیم را برای مدیریت صحیح شهری اتخاذ کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در شهر قم ابراز کرد: بلوار پیامبر اعظم از ظرفیت‌های عظیم سرمایه‌گذاری شهر است که سعی ما بر حفظ صبغه و ظرفیت فرهنگی این محور با استفاده از استعدادهای مؤسسات و مجموعه‌های حوزوی است.

مونوریل قم اواسط نیمه دوم سال آینده افتتاح می‌شود

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم نیز در این دیدار گفت: شاخصه‌های توسعه کلان‌شهر قم به دلیل وجود حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران با سایر شهر‌ها تفاوت دارد.

علیرضا قاری‌قرآن افزود: بحث توسعه شهر قم روند رو به رشدی دارد و پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بودند نیز فعال شده‌اند.

معاون شهردار قم گفت: آن‌چه شهر‌ها را دچار مشکل می‌کند توقف پروژه‌های عمرانی است به همین دلیل شهرداری قم تلاش کرد که با جذب اعتبارات لازم این پروژه‌ها را فعال کند و به بهره‌برداری برساند.

وی با اشاره به روند اجرایی پروژه مترو در قم گفت: متروی قم با پشتیبانی اوراق مشارکت در بازه زمانی دو ساله به بهره‌برداری خواهد رسید.

قاری‌قرآن مسئله احداث مونوریل را مورد توجه قرار داد و گفت: برای پیگیری روند احداث مونوریل جلسات سنگینی با شورای اسلامی شهر برگزار شده که برخی از اعضا با این طرح کاملا مخالف بودند و برخی‌ها نظرشان این بود که این مونوریل تا پردیسان هم برود اما در ‌‌نهایت محدوده کمتری برای آن در نظر گرفته شد و تا اواسط نیمه دوم سال آینده مسافرگیری را آغاز خواهیم کرد.

توجه ویژه شهرداری به مناطق محروم شهر

معاون امور شهرسازی و معماری شهرداری قم نیز در دیدار با امام جمعه قم، در سخنانی گفت: یکی از معضلات شهر قم وجود بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های بی‌کیفیت است به همین دلیل شهرداری برای نوسازی این بافت‌ها مشوق‌های خوبی در نظر گرفته است.

غلامرضا جانقربان ادامه داد: البته لازم به ذکر است که در مجموع در شهر قم کیفیت ساخت و ساز‌ها نسبت به گذشته خیلی بهتر شده که این به دلیل فرهنگ‌سازی‌های انجام شده برای ساخت ساز‌های باکیفیت است.

وی افزود: سیاست‌گذاری‌های شهرداری در راستای ایجاد محرک‌های توسعه است و پروژه‌های عمرانی با همه کمبود‌ها با قدرت درحال پیگیری است.

معاون امور شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به توجه ویژه شهرداری به مناطق محروم ابراز کرد: اعتبارات دریافت شده از دولت به سمت مناطق محروم سوق داده خواهند شد تا شاهد محرومیت‌زدایی و برطرف کردن تبعیض شویم.