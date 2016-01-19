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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۴۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

کمپین غذای سالم در مازندران برگزار شد

کمپین غذای سالم در مازندران برگزار شد

ساری - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: کمپین ۳،۱،۲ غذای سالم، با شعار سفره سالم ایرانی با کاهش قند، چربی و نمک در شهرهای مختلف استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف در شهرهای مختلف مازندران در راستای کمپین ۳، ۱، ۲ غذای سالم افزود: در راستای برگزاری کمپین ۳، ۱، ۲ غذای سالم، با شعار سفره سالم ایرانی با کاهش قند، چربی و نمک در شهرهای مختلف مازندران برنامه‌های متوعی از سوی مراکز بهداشت و درمان شهرستان‌ها به اجرا درآمد.

وی اظهار داشت: راه اندازی کانال آموزش تغذیه سالم در شبکه اجتماعی تلگرام باعنوان دنیای تغذیه سالم، برگزاری جلسه آموزشی برای کارکنان آموزش و پرورش توسط کارشناسان تغذیه، برگزاری غرفه‌های تغذیه سالم واجرای مشاوره تغذیه وارائه توصیه‌های غذایی به رابطین یهداشت و سلامت با هدف آشنایی باغذاهای سالم وغذاهای ناسالم از جمله برنامه‌ها بوده است.

اعرابی گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف تغذیه سالم در مدارس و مهدکودک‌ها و جلسات آموزشی جهت مدیران مدارس و مهدکودکها، برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی اصلاح الگوی مصرف قند و نمک و چربی برای بسیجیان جامعه پزشکی، برگزاری همایش تغذیه سالمندان با هدف آموزش مصرف درست نمک و روغن و شکر در سالمندان در آسایشگاههای سالمندان از دیگر برنامه‌ها بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: برگزاری جشنواره طبخ غذا و همایش تغذیه وآشپزی آسان با شعار کاهش مصرف نمک، روغن و شکر و برگزاری مسابقات آشپزی و آموزش طبخ غذای سالم توسط مدرسین آشپزی از دیگر برنامه‌های این اجرا شده در راستای کمپین ۳، ۱، ۲ غذای سالم در شهرستان‌های مختلف استان مازندران بود.

کد مطلب 3029172

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