آندرانیک تیموریان به تیم سایپا پیوست/بازگشت به استقلال منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آندرانیک تیموریان بعد از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه سایپا با این تیم به توافق رسید تا با پیراهن نارنجی فوتبال خود را پی بگیرد. این بازیکن بعد از یک نیم فصل نه چندان موفق در لیگ ستارگان قطر به ایران بازگشت.

تیموریان بعد از ثبت قرارداد خود در هیات فوتبال استان تهران در جمع خبرنگاران عنوان کرد که تا پایان فصل پیراهن تیم سایپا را خواهد پوشید. وی تاکید کرد که در یک نشست خبری در باشگاه سایپا به سوالات پاسخ می دهد.

در همین حال بهرام افشارزاده در گفتگو با سایت باشگاه استقلال در خصوص عدم بازگشت آندو به جمع آبی پوشان گفت: آندرانیک تیموریان از بازیکنان خوب فوتبال ماست و امروز (سه شنبه) جلسه خوبی را با وی و برادرش داشتیم. در این جلسه نقطه نظرات طرفین مطرح شد و ما در نهایت پیشنهاد مالی خود را ارائه دادیم ولی مورد موافقت تیموریان قرار نگرفت. به این ترتیب عملا جذب آندو به استقلال منتفی شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با عدم جذب تیموریان، پرنده نقل و انتقالات استقلال هم بسته شده است، بیان کرد: قطعا ما تیم را برای نیم فصل دوم تقویت می کنیم. ما به دنبال جذب بازیکن هستیم ولی پرونده جذب بازیکن داخلی برای ما بسته شده است و ما به دنبال یک یا دو بازیکن خوب خارجی سطح بالا هستیم.

افشارزاده یادآور شد: در حال حاضر هم رایزنی لازم برای حضور یک پلی میکر در سطح بالا انجام شده است و برای مذاکره با چند گزینه دیگر خارجی مد نظر آقای مظلومی هم رایزنی لازم صورت گرفته است و به محض قطعی شدن این بازیکنان به صورت رسمی نام‌شان را اعلام می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا احتمال حضور نویدکیا در استقلال وجود دارد یا نه، اظهار کرد: همانطور که گفتم پرونده جذب بازیکن داخلی برای ما بسته شده است و تنها امکان جذب بازیکنان خارجی برای ما وجود دارد.