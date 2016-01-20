به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عروجی شامگاه سهشنبه در ستاد عالی پشتیبانی اردوهای راهیان نور همدان به اشاره به اهداف اردوهای راهیان نور گفت: هدف از اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس آشنا کردن نسل جوان بافرهنگ جهاد درراه خدا است.
وی در ادامه بابیان اینکه در سال جاری و تاکنون کاروانهای استان همدان در دو مرحله به اردوهای راهیان نور اعزامشدهاند، گفت: مرحله نخست اعزامها پس از ماه رمضان صورت گرفت و۲ هزار نفر به مدت ۲ روزبه مناطق جنگی کردستان اعزام شدند.
معاون هماهنگی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به اینکه مرحله دوم اعزامها از ۱۱مهرماه آغاز شد، عنوان کرد: این مرحله ویژه دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان بود و ۱۲ هزار دانشآموز به همراه ۵۵۷ معلم در مدت سه روزبه کردستان اعزام شدند.
وی بابیان اینکه در این اعزامها آنچه بیشترین تأثیر را بر بازدیدکنندگان داشت، نمایشهای رزمی شبانه بود بهطوریکه در نظرسنجیها درصد تأثیرگذاری آن ۶۰ درصد تخمین زدهشده است، گفت: هزینه برگزاری اردوها بسیار بالاست اما سعی شد برنامهها درنهایت صرفهجویی برگزار شود.
مرحله سوم اعزامها امسال در دو بخش دانشجویی و دانشآموزی صورت میگیرد.
وی بابیان اینکه باوجود تدابیر اقتصادی بازهم مبلغ بدهی مجموعه در این برنامه به ۳۰ میلیون تومان رسید، گفت: مرحله سوم اعزامها امسال در دو بخش دانشجویی و دانشآموزی صورت میگیرد.
وی با اشاره به مرحله سوم اعزامها افزود: در این مرحله ۵ هزار دانشآموز و ۳۵۰۰ دانشجو به مناطق جنگی جنوب اعزام میشوند.
عروجی بابیان اینکه مرحله چهارم اعزامها نیز در ایام عید انجام میگیرد، گفت: اردوها در ایام عید برای خانوادهها برگزار میشود و ۵ هزار نفر به مدت چهار روزبه مناطق عملیاتی اعزام میشوند.
معاون هماهنگی سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در ادامه عنوان کرد: در سال جاری اعزام ۳۰ هزار نفر به اردوهای راهیان نور برنامهریزیشده که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش ۳۲ درصدی نشان میدهد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز در این جلسه عنوان کرد: در سال ۹۱ میزان اعتبارات در نظر گرفتهشده برای اجرای برنامه راهیان نور ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بوده که در سال ۹۲ این مبلغ به ۵۰ میلیون تومان رسیده و در سال ۹۳ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۹۳ داشته است.
مهرداد نادری فر در ادامه افزود: علاوه بر اختصاص این اعتبارات کمکهای خدماتی نیز از سایر ارگان دریافت شده و استانداری برای احداث اردوگاه شهید باکری یک میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با اشاره به کمک ارگانها گفت: اداره برق باوجود مطالبات ۷۰ میلیاردی، برای اردوگاه شهید باکری ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.
متأسفانه تنگناهای مالی کشور را در شرایط سختی قرار داده است
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز بابیان اینکه برنامه اردوی راهیان نور به هویت ملی و انقلابی ما مربوط میشود، گفت: متأسفانه تنگناهای مالی کشور را در شرایط سختی قرار داده اما باوجوداین تنگناها باید گامهای مؤثر و روبهجلو برداشت.
محمدابراهیم الهی تبار بابیان اینکه در دوران جنگ کودکان ۱۴ سالهای بودند که حتی انسانی که ۷۰ سال عبادت کرده نمیتواند به خالصی آنها باشد، گفت: هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور نشان دادن جایگاه این افراد است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه برگزاری برنامه راهیان نور تأثیرگذاری فوقالعادهای بهخصوص بر روی کودکان دارد، عنوان کرد: راهیان نور روحیه جهادی را در کودکان پرورش میدهد و باید این عمل را به بهترین نحو ممکن انجام داد.
وی با تأکید بر اینکه حضور مردم به معنای امنیت پایدار است، ادامه داد: در سایه امنیت پایدار، آرامش اقتصادی ایجاد میشود که همین مسئله باعث شد باوجود تحریمها نظم مالی برهم نخورد و تورم کنترل و رشد مثبت اقتصادی به وجود آید.
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