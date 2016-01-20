مجمع انتخابات هیئت جودو گلستان پنجشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چندین ماه از آئین معارفه رحمان تقوی به عنوان سرپرست هیئت جودو، انتخابات این هیئت ورزشی ظهر پنجشنبه یکم بهمن ماه در دفتر مدیرکل ورزش و جوانان گلستان برگزار خواهد شد.

مطابق رسم معمول برای برگزاری مجامع انتخابات هیئت های ورزشی، رئیس، نایب رئیس یا دبیر فدراسیون در محل برگزاری مجمع حضور پیدا می کنند اما به علت آنکه فدراسیون جودو نیز به صورت سرپرستی اداره می شود و از طرفی تقوی تنها نامزد احراز ریاست هیئت جودو استان است، این مجمع انتخابات بدون حضور نماینده ای از فدراسیون و با تفویض اختیار به بهمن طیبی مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار می شود.

رحمان تقوی مدیر سابق بانک ملی و مدیر فعلی امور شعب یکی از بانک های گلستان است و از تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری به عنوان سرپرست هیئت جودو استان منصوب شده است.

پیش از وی، مهدی صغیری ریاست این هیئت ورزشی را بر عهده داشت که تیرماه امسال پس از گذشت کمتر از دوسال از عمر ریاست از سمَت خود استعفا داد.

گفتنی است؛ گلستان امسال از سوی فدراسیون به عنوان پایگاه استعدادیابی جودو کشور انتخاب شده است.