دولت جدید لهستان برای پیوستن به یورو تمایلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت جدید لهستان برای پیوستن این کشور به منطقه یورو و واحد پول اروپا تمایل چندانی ندارد. وزیر دارایی لهستان علت این امر را تنش های موجود بین کشورهای عضو این اتحادیه اعلام کرد.

«پاول سالاماچا» وزیر دارایی لهستان که کشورش یکی از اعضای باسابقه اتحادیه اروپا محسوب می شود، گفت: در بین کشورهای عضو این منطقه اختلافات زیادی است و اولویت دولت لهستان در حوزه های دیگر است.

وی در یک کنفرانس مشترک با وزرای دارایی کشورهای فرانسه و آلمان افزود: بین دولت قبلی و فعلی لهستان یک فصل مشترک است و آن هم عدم شتاب در پیوستن به واحد پولی اروپا است.

وی منطقه یورو را همراه با تنش و بحران ارزیابی کرد و گفت واحد پولی لهستان تا کنون مشکلات این کشور را حل کرده است.

سالاماچا خاطر نشان کرد در شرایط بحرانی اقتصاد لهستان، به جای واحد پولی اروپا به واحد پولی خود بیشتر می تواند تکیه کند.

لهستان در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد ولی هنوز از واحد پولی خودش برای معاملات تجاری در سطح اروپا استفاده می کند.

حزب حاکم عدالت و قانون ( PiS) لهستان سال گذشته دولت تشکیل داد. این حزب اعلام کرده است که فعلاً قصد پیوستن به منطقه یورو را ندارد.