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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۲۲:۵۸

داعش هندی ها را هم تهدید کرد

داعش هندی ها را هم تهدید کرد

پلیس هند اعلام کرد نامه تهدیدآمیزی را با امضای داعش دریافت کرده است که در آن نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور به مرگ تهدید شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک مسئول پلیس هند از دریافت نامه تهدیدآمیز با امضای گروه تروریستی داعش که در آن «ناریندرا مودی» نخست وزیر و «مانوهار باریکار» وزیر دفاع هند تهدید به مرگ شده اند، خبر داد.

این مقام مسئول پلیس هند گفت: ما نامه ناشناسی را که توسط داعش امضا شده و نخست وزیر و وزیر دفاع هند را به مرگ تهدید کرده است دریافت کردیم. تمام مراکز پلیس ایالت «جوا» در این خصوص مشغول تحقیق هستند و بزودی منبع این نامه را پیدا خواهیم کرد.

وی همچنین تصریح کرد که پلیس ایالت جوا نامه مذکور را به تمام بخش های پلیس این ایالت ارسال کرده و پرونده به واحد مبارزه با تروریسم ارجاع شده است.

لازم به ذکر است که اقدامات داعش برای سیطره بر سوریه و عراق نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته و بسیاری از کشورهای عربی و بین المللی نگرانی خود را نسبت به اقدامات این گروه تروریستی ابراز نموده اند.

کد مطلب 3029182

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