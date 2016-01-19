اشرار مسلح در سراوان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محسن داودی در این باره اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه تعدادی از قاچاقچیان مسلح در منزلی در منطقه غفور آباد سراوان مخفی شدند بلافاصله ماموران بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته مخفیگاه این اشرار مسلح شناسایی و پس از هماهنگی قضایی گروه های مجهز و عملیاتی پلیس با همکاری ماموران هنگ مرزی سراوان به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی سراوان ادامه داد: منزل مورد نظر با حضور ماموران محاصره و دو نفر اشرار مسلح با مشاهده پلیس با آنها درگیر شده که پس از مدتی توسط ماموران دستگیر شدند.

سرهنگ داودی با اشاره به اینکه متهمان دارای چندین فقره سابقه کیفری بودند، افزود: ماموران در بازرسی از محل اختفای این متهمان دو قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه کلت کمری و مقادیر متنابهی مهمات مربوطه را کشف کردند.

وی بیان کرد: مجموعه انتظامی سراوان با استفاده از تمام توان خود تلاش می کند که همچون گذشته امنیتی مطلوب و در خورشان شهروندان حفظ کند و با حضور پلیس دیگر هیچ گوشه ای برای اشرار امن نخواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان سراوان دارای بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشور پاکستان است.