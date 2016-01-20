بارش برف و باران در زنجان ۲۰ درصد افزایش داشت

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش در استان زنجان از اول مهر ماه تا ۳۰ دی ماه جاری اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی بارش ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: میزان بارش ها در استان زنجان نسبت به میانگین بلند مدت هم ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بر اساس گزارشات در استان بارش خوبی در فصل پاییز و زمستان رخ داده است.

یاغموری تاکید کرد: استان زنجان روزهای بارانی خوبی پیش رو دارد ولی این به آن معنا نیست که مدیریت آب و مصرف بهینه آن از سوی مردم مورد غفلت واقع شود، بنابراین مردم باز باید در بحث آب مدیریت لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به بیشترین بارش در این بازه زمانی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: قیدار با ۸۸ میلی‌متر و خرمدره با ۸۱ میلی‌متر بیشترین بارش در این بازه زمانی را در استان زنجان به خود اختصاص داده است.

یاغموری افزود: خوشبختانه میزان بارش طی سال زراعی در استان زنجان بسیار مطلوب بوده است.

وی به آلودگی هوای زنجان طی دو روز گذشته اشاره کرد و یاد آور شد:در این میان هاله خاکستری رنگ در آسمان استان مشاهده می شد که این آلودگی نشات گرفته از غبار و آلاینده ها بود که با وزش باد از میزان این غبار در استان کاسته شد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان افزود: در حال حاضر هوای زنجان ناسالم است.