خروج عناصر داعش از الحجرالاسود و اردوگاه یرموک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، توافقنامه خروج عناصر تروریستی داعش از الحجرالاسود و اردوگاه یرموک سوریه روز سه شنبه به مورد اجرا گذاشته شد. این توافقنامه که تحت نظر سازمان ملل اجرا می شود متضمن خروج بیش از ۴ هزار فرد مسلح از گروه ترویستی داعش و جبهه النصره از مناطق جنوب دمشق است. این توافقنامه اردوگاه پناهندگان فلسطینی در درعا را نیز شامل می شود.

در اردوگاه یرموک نیز یک هیات مردمی فلسطینی تشکیل شده است تا پس از عقب نشینی کامل عناصر این دو گروه تروریستی، کنترل اوضاع امنیتی را در دست گیرند.

بر اساس این توافقنامه ارتش سوریه و نیروهای دفاع مردمی کنترل مناطقی را که توسط عناصر مسلح داعش در القدم، الحجرالاسود و التضامن ترک می شود در اختیار می گیرند. این درحالی است که گروه موسوم به جبهه النصره از دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه خواسته بود که حی الزین در مجاورت اردوگاه یرموک نیز به این توافقنامه ملحق شود.

منابع خبری اعلام کردند که بر اساس این توافقنامه سرکردگان داعش تحت نظارت سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی از الحجرالاسود به سمت شهر الرقه خارج شدند.

در روزهای گذشته تروریست های مسلح طی سه مرحله از حجرالاسود خارج شده بودند و تعداد زیادی از افراد مسلح داعش به همراه خانواده هایشان منتظر خروج از این منطقه بودند.