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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۲:۴۹

ترکیه سامانه تحلیل بالستیک جدید به عربستان می دهد

ترکیه سامانه تحلیل بالستیک جدید به عربستان می دهد

ترکیه بر اساس توافق با عربستان سعودی سامانه تحلیل تصاویر بالستیک جدیدی به این کشور تحویل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، ترکیه و عربستان توافقنامه ای را منعقد نمودند که به موجب آن بخش دوم از سامانه تحلیل تصاویر بالستیکی که شامل توسعه و ترکیب هشت سامانه دیگر است به عربستان تحویل داده می شود تا به این ترتیب شمار سامانه های ترکیه در عربستان به ۱۴ سامانه افزایش پیدا کند.

در همین راستا «فکری ایشیک» وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه اعلام کرد که ترکیه تواقفنامه ای را با طرف سعودی برای تحویل بخش دوم از سامانه تحلیل تصاویر بالستیکی که توسط هیات پژوهش های علمی و فناوری ترکیه (توبیتاک) توسعه یافته است، امضا نموده است.

لازم به ذکر است که در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ریاض در دسامبر ۲۰۱۵ دو کشور با تاسیس «شورای همکاری‌ های استراتژیک» برای تقویت همکاری نظامی، سیاسی و اقتصادی میان دو کشور توافق کردند.

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی با اعلام این خبر گفت کشورش در قراردادی جدید با ترکیه برای تقویت قوای نظامی خود در تشکیل شورای همکاری راهبردی توافق کرده است.

 

کد مطلب 3029209

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