چاقی احتمال تشکیل لخته خون در نوجوانان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز پزشکی ویک فورست باپتیست در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در مطالعه اخیر خود نشان دادند که چاقی تعیین شده از طریق شاخص توده بدنی، عامل پیش بینی کننده مهمی در تشکیل لخته خون در نوجوانان بشمار می اید.

محققان هشدار دادند ارتباط بین چاقی و تشکیل لخته های خونی می تواند در صورت عدم درمان، مشکلات حاد و مزمن سلامت را به همراه داشته باشد.

«الیزابت هالورسون»، استادیار این دانشگاه، در این باره می گوید: «مطالعه ما ارتباط بین چاقی و تشکیل لخته خون در کودکان را اثبات نموده که باید در مطالعات بعدی بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که وقوع تشکیل لخته خونی به شکل قابل توجهی در اواخر دهه ۲۰ زندگی افزایش می یابد.»

در این مطالعه، محققان ۸۸ بیمار در رده سنی ۲ تا ۱۸ سال را که تشخیص تشکیل لخته خون در آنها تایید شده بود را از ژانویه ۲۰۰۰ تا سپتامبر ۲۰۱۲ مورد مطالعه قرار دادند.

محققان بعد از بررسی تمامی عوامل پرخطر دریافتند که رابطه قابل توجهی بین چاقی و تشکیل لخته خون در این گروه سنی وجود دارد.