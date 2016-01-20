شورای شهر متولی اشتغال نیست/ زیرساخت های شهریار نیازمند توجه

علیرضا صفرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان نقش بسیار تعیین کننده اقتصاد مقاومتی در حصول توسعه اقتصادی اظهار داشت: تکیه به ظرفیت های درونی و مدیریت منابع مالی به نحوی معقولانه و بهره گیری حداکثری از حداقل امکانات از محورهای اصولی و اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار افزود:مجموعه شورای شهر نیز برای تحقق این امر خطیر به عنوان نقشه راهی هوشمندانه در مسیر توسعه و بالندگی، تلاش کرده از صرف هزینه های غیر ضروری پرهیز و در مدیریت بهینه منابع مالی بصورتی هدفمند ورود کند.

صفرزاده عنوان کرد: با وجود محدودیت های مالی بسیار شدید در طول سال های اخیر، شهرداری شهریار تاکنون در این عرصه موفق بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: حمایت از مصوبه هایی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی مطرح می شود از دیگر اولویت های پارلمان شهری این منطقه محسوب می شود.

وی افزود: اما نباید فراموش کرد که شورای شهر متولی اشتغال نیست و ذاتا چنین وظیفه ای ندارد بلکه انعکاس مشکلات در این حوزه در شرح وظایف پارلمان شهری می گنجد اما با این وجود در مبنای قانون در برابر چنین مصوباتی، حمایت و مساعدت لازم را برای اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ خواهیم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: شهریار بسیار توانمند و مستعد است و با برنامه ریزی اصولی و تأمین زیرساخت ها، امکان اشتغالزایی مطلوبی در آن وجود دارد که امیدواریم در این حوزه به توفیقات برجسته تری دست یابیم.