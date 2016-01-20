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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۷:۵۱

سنگ‌اندازی آنکارا در مسیر حل سیاسی بحران سوریه؛

داوداغلو: برگزاری نشست سوریه باید منوط به اجرای برخی شروط باشد

داوداغلو: برگزاری نشست سوریه باید منوط به اجرای برخی شروط باشد

نخست‌وزیر سوریه در اقدامی برای سنگ‌اندازی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه تصریح کرد: برخی شروط وجود دارند که پس از اجرای آنها توسط بشار اسد می‌بایست نشست صلح سوریه برگزار گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ترکیه همچنان به اقدامات ساختارشکنانه خود در جهت کارشکنی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سنگ اندازی ها، «احمد داوداغلو» نخست وزیر ترکیه از برخی پیش شرط ها برای برگزاری نشست صلح سوریه در ۲۵ ماه میلادی جاری سخن گفت.

وی در این ارتباط تصریح کرد: آغاز این نشست باید منوط به اجرایی شدن برخی شروط توسط بشار اسد باشد.

نخست وزیر ترکیه بدون اشاره به اقدامات جنایتکارانه تروریست های تکفیری در محاصره برخی مناطق در سوریه، مدعی شد: برخی مناطق در سوریه تحت محاصره ارتش این کشور است و باید پیش از برگزاری نشست صلح، این محاصره شکسته شود.

داوداغلو همچنین اظهارات مداخله جویانه خود در خصوص سوریه را حق آنکارا در بیان دیدگاه خود توصیف کرد.

کد مطلب 3029240

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