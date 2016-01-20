دهنوی «صبای قم» را به مقصد «خونه به خونه» ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دهنوی که ۲ هفته پیش با اعلام باشگاه صبای قم در فهرست فروش تیمش قرار گرفته بود در آخرین روز نقل و انتقالات نیم فصل رسماً از صبای قم جدا شد.

دهنوی قرار است در نیم فصل دوم در تیم خونه به خونه بابل در لیگ دسته اول فوتبال ایران بازی کند تا بدین ترتیب به نیم فصل حضورش در صبا پایان دهد.

باشگاه خونه به خونه بابل که پیش از این چند بازیکن لیگ برتری از جمله ایمان صادقی و محمد غلامی را جذب کرده بود پس از توافق با باشگاه صبای قم بر سر انتقال دهنوی، این هافبک میانی را استخدام کرد.

این بازیکن ۳۴ ساله در ابتدای لیگ پانزدهم به صبا پیوست و در ۱۴ بازی رسمی تیمش تا پایان هفته هفدهم لیگ برتر به میدان رفت اما علی دایی ترجیح داد وی را در لیست خروجی قرار دهد.

دهنوی علاوه بر صبا، سابقه بازی در تیم‌های ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس، تراکتورسازی تبریز و مس کرمان را دارد.