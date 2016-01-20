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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۲۲

سرنگونی بالگرد شناسایی رژیم سعودی در صنعا

سرنگونی بالگرد شناسایی رژیم سعودی در صنعا

ارتش و نیروهای مردمی یمن یک فروند بالگرد شناسایی رژیم سعودی را آسمان صنعا هدف قرار داده و سرنگون کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی «العهد»، یک فروند بالگرد شناسایی متعلق به رژیم آل سعود هدف حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفته و سرنگون شد.

بر اساس این گزارش، این بالگرد در حال پرواز در آسمان استان صنعا بود که هدف حمله موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفت.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به بمباران گسترده مناطق مختلف یمن ادامه می دهند.

در ادامه این حملات، منطقه «نهم» واقع در استان صنعا طی چند نوبت هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های صهیونیست قرار گرفت.

در همین حال، منطقه «البیرق» در شهر الفرضه چهار مرتبه توسط جنگنده های سعودی بمباران شد.

کد مطلب 3029252

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