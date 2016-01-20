بانوان دو و میدانی کار قم نیازمند مکان مناسب برای تمرین هستند

آررزو تنباکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور از روز پنج‌شنبه آغاز می‌شود و من نیز به همراه ۲ بانوی دو و میدانی کار دیگر در این مسابقات حاضر هستم و امیدوارم موفقیت در مسابقات جوانان کشور را در این رقابت‌ها تکرار کنم.

وی افزود: دو و میدانی بانوان در قم ظرفیت قابل توجهی دارد و تلاش‌های زیادی برای رشد دو و میدانی بانوان قم صورت گرفته اما مشکلات سخت افزاری همیشه چالش بزرگی برای ورزشکاران بوده است.

قهرمان قمی دو و میدانی جوانان کشور، گفت: بانوان دو و میدانی کار قم نیازمند پیست مناسب برای تمرین هستند و در این زمینه قول‌های مساعدی از سوی مسئولان داده شده و امیدوارم این وعده‌ها به زودی تحقق پیدا کند.

تنباکویی بیان داشت: گاهی به دلیل عدم وجود پیست و فضای مناسب برای تمرین مجبور هستم از فضای بوستان‌های ویژه بانوان در قم استفاده کنم و بدیهی است که این نوع تمرین با شرایط استاندارد و ایده آل یک دو و میدانی کار فاصله زیادی دارد.

وی عنوان کرد: از ۲ سال پیش در حال فعالیت در رشته دو و میدانی هستم و امسال توانستیم در ماده ۳ هزار متر با مانع در مسابقات جوانان کشور به مدال طلا دست پیدا کنم در حالی که برای آن مسابقات تمرین کافی نداشتم.

بانوی دو و میدانی کار قمی تصریح کرد: ماده ۳ هزار متر با مانع یکی از مواد دشوار و پرفشار در رشته دو و میدانی است و با وجود اینکه این ماده، ماده تخصصی من به حساب می‌آید اما به دلیل عدم وجود موانع ۳ هزار متر برای تمرین در قم نمی‌توانم تمرینات زیادی در این ماده داشته باشم.