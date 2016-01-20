به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، امیرمسعود شهرام‌نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در آستانه برگزاری سیصدمین نمایشگاه کتاب استانی در خوزستان، ضمن اشاره به اهداف تاسیس این موسسه گفت: مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در راستای سیاست‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه و به منظور تمرکز فعالیت‌های نمایشگاهی وزارت متبوع، در اوایل دهه ۱۳۷۰ تاًسیس شد. برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه‌های کتاب استانی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب از جمله اقدامات این مؤسسه بوده است.

شهرام‌نیا در ادامه گفت: به دلیل اینکه بسیاری از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در استان‌های کشور، امکان بهره‌مندی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را ندارند و از سوی دیگر به علت وجود ضعف در شبکه توزیع مناسب کتاب، برپایی نمایشگاه‌های استانی تلاشی برای پاسخگویی به نیاز موجود و برطرف کردن این خلأ است. هنوز برخی از استان‌های کشور فاقد کتابفروشی‌های به روز هستند و نمایشگاه‌ها امکان دسترسی آسان به تازه‌های نشر را فراهم می‌کنند. برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در این استان‌ها به دنبال ایجاد شور و نشاطی در زمینه کتاب و کتابخوانی است. همان‌طور که برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران نیز همین هدف را دنبال می‌کند.

وی در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب در استان‌ها یک گردهمایی و مانور فرهنگی با محوریت کتاب است. این تجربه در اغلب کشورهای دنیا نیز دنبال می‌شود، نه تنها تعداد نمایشگاه‌های کتاب را کم نکرده‌اند بلکه افزایش داده‌اند. به عنوان مثال در ایتالیا به جای یک نمایشگاه، شاهد برپایی چندین نمایشگاه در سطح بین‌المللی هستیم. همین‌طور است در روسیه که حداقل دو نمایشگاه مهم هر ساله در این کشور برگزار می‌شود.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران درخصوص افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی گفت: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در تمام ۲۳ سال گذشته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است. در سال‌های اول، با توجه به حمایت‌های خوبی که از ناشران می‌شد همه ناشران بزرگ کشور حضور داشتند. اما در سال‌های اخیر با کاهش حمایت‌‌ها، افزایش تخفیف اجباری برای ناشران و سو‌گیری‌هایی که نسبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشت، بسیاری از ناشران مطرح کشور در نمایشگاه‌های کتاب استانی شرکت نمی‌کردند.

وی افزود: از دو سال قبل تخفیف اجباری را از بیست درصد به ۱۰ درصد کاهش دادیم، سعی کردیم در استان‌ها در حد مقدورات حمایت‌ها و امکاناتی را ایجاد کنیم، عدالت را در انتخاب ناشران رعایت کردیم و در عین حال سعی کردیم تعامل بیشتری با ناشران داشته باشیم تا در نتیجه به مرور شاهد استقبال ناشران مطرح از نمایشگاه‌های کتاب استانی باشیم. البته هنوز جای کار برای حضور برخی دیگر از ناشران مطرح و عرضه کتاب‌های مورد نظر مخاطبان وجود دارد که امیدوارم با تعامل همراه با اعتماد با ناشران به وضعیت مطلوب‌تر برسیم.

شهرام نیا در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای کتاب به عنوان یک فعالیت جدید گفت: ظرفیت برخی از نمایشگاه‌ها از سطح استان فراتر رفته است و توانسته نظر مخاطبان استان‌های مجاور را نیز جلب کند که از جمله این موارد، نمایشگاه کتاب تبریز است که ویژگی‌های قابل توجهی دارد. امسال همزمان با نمایشگاه کتاب تبریز، نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال نیز برگزار شد ضمن اینکه محوریت برنامه‌های جنبی نیز موضوع احیای دریاچه ارومیه بود تا عملاً این رویداد تبدیل به یک جشنواره فرهنگی و هنری شود. این ظرفیت در استان‌های فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی نیز وجود دارد. به اعتقاد بنده در حداقل پنج استان این ظرفیت وجود دارد تا نمایشگاه‌ها به صورت ملی و حتی با وجود ناشران کشورهای همسایه و خارجی به صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی برگزار شود.

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با اشاره به آنچه توجه ویژه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع کتاب و کتابخوانی و اهتمام خاص معاون امور فرهنگی این وزارتخانه در این خصوص نامید، اظهار امیدواری رد در آینده نزدیک، نمایشگاه‌های این استان‌ها به یک جشنواره فرهنگی و هنری فرا‌ استانی تبدیل شوند و در پایان در خصوص ایجاد تغییرات در برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی درسال آینده گفت: آیین‌نامه برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی در حال بازبینی و بررسی است که از تشکل‌های نشر نیز دعوت کرده‌ایم نظراتشان را مطرح کنند. قطعاً اصل برگزاری نمایشگاه‌ها استمرار خواهد یافت. امیدوارم در شش ماه ابتدایی سال آینده، پس از بررسی‌های جدی، نواقص احتمالی موجود برطرف شود و تغییراتی را نیز در جهت افزایش کیفیت مد نظر قرار خواهیم داد. ضمن اینکه حمایت بیشتر از کتابفروش‌ها را نیز در دستو رکار خود قرار داده‌ایم.

بر اساس این گزارش، سیصدمین نمایشگاه کتاب استانی به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز ۳۰ دی ماه در اهواز مرکز استان خوزستان گشایش می‌یابد.