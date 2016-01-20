حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فضاسازی رسانه ای جریان اصلاحات در خصوص تعیین صلاحیت های شورای نگهبان اظهارکرد: اقدامات و اظهارات فعلی اصلاح طلبان در مورد شورای نگهبان، اتفاق تازه ای نیست بلکه پروژه ای مانند فتنه ۸۸ است.

وی افزود: قبلاً هم زمزمه ای بود که آنها در حال برنامه ریزی برای انتخابات هستند و لایه بندی می کنند و افرادی را برای ثبت نام می فرستند که خودشان هم می دانند صلاحیت ندارند و حائز شرایط نیستند و تنها می خواهند کثرت رد صلاحیت ها بهانه ای شود برای اینکه بتوانند فضای جامعه را به نفع خودشان تغییر دهند.

ابراهیمی تاکید کرد: هنوز لایه های واقعی جریان اصلاحات رو نشده است، یعنی آنها کاندیداهای فراوانی دارند که تائید صلاحیت شدند. ۱۲ هزار ثبت نام برای انتخابات مجلس در تاریخ انتخابات بی سابقه است. یعنی کثرت حضور افراد اگر بر اساس دلسوزی و ایجاد نشاط و مقدمه ای برای افزایش مشارکت باشد، کار پسندیده ای است اما این کثرت ثبت نام ها برای این منظور نیست.

عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به ایام ثبت نام برای انتخابات مجلس گفت: من شبی که برای ثبت نام به فرمانداری تهران رفتم، چند جوان را دیدم که با یکدیگر صحبت می کردند و می گفتند ما برای کیک و ساندیس آمده ایم ثبت نام کنیم. یعنی حضور برای ثبت نام در انتخابات را به مسخره گرفته اند و این خود دلیلی بر این است که جریانی به صورت تشکیلاتی، افراد را تشویق به ثبت نام کرد.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال فضاسازی جریان اصلاحات برای ثبت نام حداکثری در انتخابات، افراد زیادی ثبت نام کردند که شرایط لازم را هم ندارند. مجلس شورای اسلامی، رستوران نیست که همه برای حضور در آن آزاد باشند. بلکه شرایطی برای ورود به مجلس لازم است و باید قانونگذاری را به دست افرادی داد که شرایط مطلوب قانونی را داشته باشند.

ابراهیمی ثبت نام حداکثری اصلاح طلبان را با هدف مظلوم نمایی در جامعه دانست و تصریح کرد: ثبت نام حداکثری با هدف این انجام شد که گذشته ای را که بخشی از جریان اصلاحات در حق جامعه جنایت کرد، در اذهان جامعه فراموش سازد. یعنی با این عمل قصد دارند فتنه ۸۸ را تحت الشعاع قرار دهند تا کسی متعرض آنها نباشد و مردم جنایت های آنها را فراموش کنند تا در نهایت بتوانند یک غوغاسالاری را راه بیندازند و متعاقب آن اقدامات خود در مجلس ششم و فتنه ۸۸ را در ذهن ملت از بین ببرند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه نهضت ثبت نام حداکثری و نهضت اعتراض به شورای نگهبان در قالب یک پروژه دنبال می شود و کاملاً تشکیلاتی و برنامه ریزی شده است، گفت: ثبت نام حداکثری و اعتراضات گسترده به شورای نگهبان هر دو لبه یک قیچی هستند تا بتوانند هم گذشته را پوشش دهند و هم مظلوم نمایی کنند و بگویند ما رای داشتیم ولی شورای نگهبان به ما اجازه ورود به عرصه انتخابات را نداد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در مورد انتخابات فرمودند که دو کار باید انجام شود. یک، مشارکت حداکثری، یعنی همه حتی آنهایی که نظام و رهبری را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند و دوم انتخاب اصلح، یعنی مردم تلاش کنند بهترینها، عاقل ترینها و متخصص ترینها را برای مجلس انتخاب کنند.

ابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصلاح طلبان می گویند رد صلاحیت ها مغایر توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت حداکثری در انتخابات است، تصریح کرد: هیچ تضادی بین این دو مسئله نیست. زیرا اگر نهضت ثبت نام، اقدامی دلسوزانه بود، باید عاقل ترینها، مجرب ترین ها و متخصص ترین ها ثبت نام می کردند نه افرادی که مخدوش هستند و مشکل دارند. در این شرایط طبیعی است که نظام، افرادی که به تعبیر رهبری کشور را تا لبه پرتگاه بردند، برنمی‌تابد.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه خیلی از اصولگراها نیز برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شده اند و تعدادشان کم نیست، اظهارکرد: در مجلس فعلی بسیاری از نمایندگان رد صلاحیت شده اند؛ ولی چرا اصلاح طلبان واکنشی نشان نمی دهند؟ بنابراین هم اصولگرا و هم اصلاح طلب اگر شرایط لازم را نداشته باشند، رد صلاحیت خواهند شد و از طرفی باید از مجاری قانونی اعتراض کنند.