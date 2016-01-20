  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ دی ۱۳۹۴، ۸:۵۰

ثبت نام ۷۸ هزار نفر؛

امشب آخرین فرصت ثبت نام در دومین آزمون استخدامی کشوری

امشب آخرین فرصت ثبت نام در دومین آزمون استخدامی کشوری

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فرصت ثبت نام برای شرکت در دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور ساعت ۲۴ امشب ۳۰ دیماه به پایان می رسد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۷۸ هزار و ۴۸۹ داوطلب برای شرکت دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فرصت ثبت نام  در این دوره از آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور تمدید نخواهد شد.

توکلی یادآور شد: ظرفیت پذیرش در این دوره آزمون استخدامی حدود ۲ هزار نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاه‌های اجرایی کشور شامل ۱۸ دستگاه اجرایی روز جمعه ۲۱ اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 3029282
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها