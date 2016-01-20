امشب آخرین فرصت ثبت نام در دومین آزمون استخدامی کشوری

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز تعداد ۷۸ هزار و ۴۸۹ داوطلب برای شرکت دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاههای اجرایی کشور ثبت نام کردند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فرصت ثبت نام در این دوره از آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاههای اجرایی کشور تمدید نخواهد شد.
توکلی یادآور شد: ظرفیت پذیرش در این دوره آزمون استخدامی حدود ۲ هزار نفر است.
مشاور عالی سازمان سنجش افزود: دومین آزمون استخدامی متمرکز سال ۹۴ دستگاههای اجرایی کشور شامل ۱۸ دستگاه اجرایی روز جمعه ۲۱ اسفند برگزار می شود.
نظر شما