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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

علی فتح الله زاده:

احدی زود از بین ما رفت/ فرصت نشد از او در کادر فنی استفاده کنیم

احدی زود از بین ما رفت/ فرصت نشد از او در کادر فنی استفاده کنیم

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با بیان اینکه احدی یکی از بازیکنان بزرگ استقلال بود گفت: می خواستم در زمان مدیریتم از او در کادر فنی استفاده کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی با ابراز تاسف از درگذشت او گفت: احدی بازیکن بزرگی بود. او کاپیتان استقلال بود و سال ها برای تیمش زحمت کشیده بود و فکر می کنم بسیار مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی در ادامه افزود: ما باید تا قبل از اینکه کسی به مشکل بربخورد کنار او باشیم و به او کمک کنیم نه اینکه تنها برای فوتش به یاد او باشیم.

مدیر عامل پیشین باشگاه  استقلال در ادامه تصریح کرد: می خواستم زمانی که مجددا به استقلال برگردم او را به عنوان یکی از اعضای کادر فنی معرفی کنم که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و با توجه به اینکه خودم به استقلال بازنگشتم دیگر این امکان میسر نشد که احدی را به کادر فنی استقلال اضافه کنم.

فتح الله زاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم قدر پیشکسوتان زنده را بدانیم و به آنها احترام گذاشته و اگر نیازمند کمک هستند کمکشان کنیم تا بعدها حسرت نخوریم که چرا برای آنها کاری انجام نداده ایم.

کد مطلب 3029297

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