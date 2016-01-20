راهکارهای جدید علاج دریاچه ارومیه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین جلسه کارگروه ویژه آب با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برگزار شد و در دستور جلسه این نشست راهکارها و پیشنهادات جدید علاج بخشی دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه گزارش الگوی علاج بخشی دریاچه ارومیه با تاکید بر آبخوانداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز با همکاری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.

در این جلسه مباحثی همچون وضعیت موجود حوزه دریاچه ارومیه، مشکلات و چالش های عمده دریاچه ارومیه، اهداف، راهکارهای علاج بخشی و ساماندهی دریاچه، دستاوردهای طرح ساماندهی حوزه دریاچه ارومیه و زمان بندی و هزینه های اجرایی طرح های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی طرح علاج بخشی دریاچه ارومیه با تاکید بر آبخوان داری و مدیریت جامع حوزه آبخیز پرداخته شده به سرفصل هایی چون مدیریت منابع آب در سطح دریاچه، عملیات آبخیزداری، آبخوان داری و مدیریت زراعی اشاره شد.

اين طرح با رويكرد مديريت حوضه ای و حاصل تلفيق گزارشات موجود و هم اندیشی طی نشست هاي كميته ای فنی مركب از متخصصان و صاحبنظران وزارت نيرو، وزارت كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و دانشگاه صنعتی شريف در ستاد توسعه فناوری آب، فرسایش، خشکسالی و محیط زیست معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین شده است.

همچنین در اهداف کوتاه مدت این طرح به موضوع ساماندهی دریاچه در شرایط بحرانی پرداخته شده و در اهداف بلند مدت نیز به موضوع مدیریت جامع و توسعه پایدار حوزه دریاچه ارومیه پرداخته شده است.

