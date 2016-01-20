خطوط «بی آر تی» رشت در ایستگاه تامین اتوبوس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مائده اسفندمز: اتوبوسرانی رشت ناوگانی مستهلک و فرسوده است. سخن از استهلاک و فرسودگی این ناوگان به حدی است که اکثر شهروندان ترجیح می‌دهند از آن استفاده نکنند. اگرچه در کنار این استهلاک باید کمبود همین اتوبوس‌های فرسوده را نیز در خطوط یادآور شد به طوری که بر اساس اعلام مدیران شهری نیاز به تردد حدود ۱۵۰ اتوبوس در خیابان‌های رشت وجود دارد اما هم اکنون تنها ۷۰ اتوبوس در شهر فعال هستند.

همه این عوامل سبب شده تا نوسازی این ناوگان فرسوده که در قیاس با شهرهای بزرگ کشور هیچ جذابیتی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند، طی دو سال و نیم گذشته یکی از بحث‌های همیشگی مدیریت شهری رشت از جمله شورا و شهرداری این شهر را به خود اختصاص دهد.

برای رسیدن به نوسازی این ناوگان با وجود همه مشکلات مالی و کمبودهای درآمدی شهرداری رشت، نخستین بار خرید اتوبوس‌های خارجی از منطقه آزاد انزلی بدین منظور مطرح شد و به شهروندان این نوید داده شد که اتوبوس‌هایی با برندهای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خارجی در خیابان‌های رشت تردد خواهند کرد. اما مدتی گذشت و این ایده جای خود را به خرید اتوبوس از شرکت‌های مونتازکننده اتوبوس در داخل کشور داد.

اتوبوس‌های تولید داخلی جایگزین اتوبوس‌های خارجی

همین ایده در روزهای پریشان احوالی شهرداری رشت که در تکاپوی تعویض شهردار و سرپرست بود، به عقد قراردادی پرحاشیه در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته با یک شرکت مونتاژکننده اتوبوس‌ها در استان اردبیل منجر شد.

حواشی این قرارداد و بندهای مختلف آنکه در زمان تصدی سرپرست بر شهرداری منعقد شد از سوی اعضای شورا مورد اعتراض قرار گرفت و بی‌اطلاعی اعضای شورا و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای پیش پرداخت این قرارداد شائبه‌های فراوانی را بر سر زبان‌ها انداخت. با چنین حواشی پای سازمان بازرسی استان به ماجرا کشیده شد و ورود اتوبوس‌های نو به خیابان‌های رشت به تعویق افتاد.

با تصدی محمدعلی ثابت قدم شهردار کنونی رشت بر شهرداری این شهر و تاکید وی بر پروژه‌های مدیریت حمل و نقل و ترافیکی در بافت مرکزی شهر، کلنگ ایجاد خط ویژه (بی. آر. تی) در روزهای نخست خرداد ماه امسال بر زمین زده شد و مقرر شد ظرف سه ماه حداکثر تا پایان شهریور ماه این خط که از میدان دکتر حشمت تا میدان مصلی رشت را شامل می‌شود، به راه بیفتد.

تعویق چندباره در راه اندازی خط بی. آر. تی

برنامه شهرداری برای این خط استفاده از ۲۰ اتوبوس نو بود تا علاوه بر مدیریت ترافیک بافت مرکزی رشت، رغبت شهروندان را برای استفاده از این ناوگان افزایش دهد و مردم سوار شدن به اتوبوس‌ها را بر خودروهای شخصی تک نفره خود ترجیح دهند.

اما با گذشت از آخرین ماه تابستان، راه اندازی این ناوگان به تاخیر افتاد. مشخص نبودن چگونگی قرارداد با شرکت مونتاژکننده اتوبوس‌ها و در ‌‌نهایت نداشتن اتوبوس‌ها یکی از عمده دلایلی مطرح شد که راه اندازی این خط را به تعویق مجدد انداخت. در تمام این دوران شهروندان شاهد برخی عملیات عمرانی از سوی شهرداری برای ایجاد ایستگاه‌های خط ویژه در مسیر فوق بودند اگرچه قطع درختان مسیر نیز به چالش‌های مدیریت شهری در ایجاد این خط ویژه افزوده شد.

با گذشتن از ماه نخست پاییز، هنگامی که هنوز حواشی قرارداد با شرکت مونتاژکننده اتوبوس‌ها بر سر زبان‌ها بود و سازمان بازرسی در حال تحقیق بر سر بندهای مختلف این قرارداد، مدیریت شهری تصمیم گرفت که این بار اتوبوس‌ها را از استان دیگری چون اصفهان برای شهر رشت تامین کند. اما با وجود نویدهایی که در ابتدا از خرید اتوبوس‌ها از شرکت مستقر در اصفهان به گوش می‌رسید، در ‌‌نهایت ورود اتوبوس‌ها از جاده‌های اصفهان به رشت نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

با گذشتن از همه این فراز و نشیب‌ها، سازمان بازرسی بر قانونی بودن قرارداد شهرداری با شرکت مونتاژکننده اتوبوس‌ها در اردبیل مهر تایید زد و در ‌‌نهایت قرار شد که قرارداد با وجود اینکه ماه‌ها از تحقق و تعهد شرکت نسبت به آن می‌گذشت بالاخره اجرایی شود و اتوبوس‌ها به رشت برسند و شهروندان شاهد راه اندازی خط ویژه در خیابان‌های رشت و مانور رنگارنگ اتوبوس‌های نو و مدرن در خیابان‌های مرکز گیلان به ویژه مسیر میدان دکتر حشمت تا میدان مصلی باشند.

دهه فجر، اتوبوس‌ها در رشت به راه می‌افتند

حال با گذشتن از داستان پرحاشیه ورود اتوبوس‌ها به رشت و تعویق چندباره در تحقق وعده مدیریت شهری برای راه اندازی خط ویژه بی. آر. تی در خیابان‌های رشت، معاون برنامه ریزی و حمل و نقل ترافیک شهرداری رشت از ورود اتوبوس‌ها از نیمه بهمن ماه به رشت خبر می‌دهد.

فرامرز جمشید‌پور به مهر می‌گوید: شرکت طرف قرارداد شهرداری در اردبیل تعهد کرده که از نیمه بهمن ماه دانه به دانه اتوبوس‌ها را به شهرداری تحویل دهد و به محض دریافت این اتوبوس‌ها، خط بی. آر. تی رشت در دهه فجر راه اندازی می‌شود.

وی از همزمانی افتتاح خطوط بی. آر. تی و پیاده راه فرهنگی بافت مرکزی رشت سخن می‌گوید و می‌افزاید: با تحویل اتوبوس‌ها بافت مرکزی رشت دچار تحولی جدی خواهد شد زیرا در کنار افتتاح پیاده راه مرکز شهر، خط بی. آر. تی نیز راه افتاده و ترافیک مسیر فوق کنترل و مدیریت می‌شود.

جمشیدپور روند عملیات عمرانی ایستگاه‌ها را رو به جلو عنوان می‌کند و نوید می‌دهد که با تکمیل ایستگاه‌ها طی روزهای باقیمانده تا دهه فجر، شهروندان شاهد ورود اتوبوس‌های نو به خیابان‌های رشت خواهند بود.

اما از سوی دیگر رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شهرداری چندان به این وعده خوشبین نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا به خبرنگار مهر توضیح می‌دهد: آنچه که راه اندازی خط بی. آر. تی را در رشت بار‌ها به تعویق انداخته است، نبود اتوبوس‌ها برای این خط ویژه است.

رضا رسولی می‌افزاید: تامین اتوبوس‌های نو علاوه بر اینکه استهلاک و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی در رشت را می‌پوشانند بلکه انگیزه‌ای برای افزایش میزان استفاده شهروندان از این ناوگان را ایجاد می‌کنند و یکی از اهداف اصلی ایجاد خط ویژه نیز همین افزایش رغبت شهروندان به استفاده از ناوگان اتوبوسرانی در راستای مدیریت ترافیک مسیر فوق بوده است.

وی اظهار می‌کند: با توجه به اینکه ایستگاه‌های بی. آر. تی در حال اتمام است و عملیات عمرانی به خوبی پیش می‌رود و از سوی دیگر اتوبوس‌های نو هنوز به رشت نرسیده است و سرنوشت آن‌ها مبهم است لذا چاره‌ای نیست مگر اینکه از اتوبوس‌هایی که در دست تعمیر هستند و قرار است به ناوگان اتوبوسرانی شهر بازگردند برای خط ویژه استفاده شود.

رسولی تصریح می‌کند که با وجود علاقمندی مدیریت شهری برای استفاده از اتوبوس‌های نو در این خط اما وقتی اتوبوس‌های نو همچنان در راه رسیدن به رشت باقی بمانند و به گیلان نرسند چاره‌ای جز راه اندازی خط ویژه با اتوبوس‌های مستهلک ولی تعمیرشده قدیمی نیست.

به نظر می‌رسد داستان رسیدن اتوبوس‌ها به رشت زمانی به سرانجام خواهد رسید که شهروندان به واقع شاهد حضور تک تک آن‌ها در خیابان‌ها باشند شاید آن زمان بهتر بتوان در خصوص میزان رغبت شهروندان به استفاده از ناوگان اتوبوسرانی قضاوت بهتری داشت.